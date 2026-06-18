En el marco de las tareas de prevención y control vehicular que desarrolla de manera permanente la Dirección General Guardia Provincial, efectivos de la Unidad Operativa Regional III lograron la detención de un individuo que era intensamente buscado por la Justicia provincial de Santa Fe.
Guardia Provincial detuvo a un peligroso prófugo de la justicia santafesina
El hombre circulaba en motocicleta y no poseía documentación personal ni del vehículo. Tras una serie de verificaciones y un cotejo dactiloscópico, la Policía confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia santafesina.
El procedimiento tuvo lugar durante la mañana del miércoles, en inmediaciones de Avenida Circunvalación y calle Mendoza de la ciudad de Santa Fe. Allí, personal policial detuvo la marcha de una motocicleta para realizar un control de rutina. Al requerir la documentación correspondiente, el conductor manifestó no poseer ningún tipo de identificación personal ni del vehículo.
Buscado por graves hechos
Ante esta situación, los uniformados realizaron las consultas pertinentes a través de los sistemas informáticos policiales, detectando inicialmente que el sujeto registraba antecedentes y requerimientos judiciales vinculados a causas de extrema gravedad, entre ellas lesiones gravísimas dolosas, lesiones, violación de domicilio, robo y evasión.
Posteriormente, tras ser trasladado a dependencia policial y efectuarse la correspondiente identificación dactiloscópica, se confirmó la existencia de un pedido de captura y detención vigente emitido por la Fiscalía de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe, en el marco de una causa por lesiones.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el individuo quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia. En tanto, la motocicleta en la que circulaba fue secuestrada para las actuaciones correspondientes.
Durante la jornada también se realizaron las diligencias de rigor, incluyendo el examen médico legal del detenido, completándose de esta manera el procedimiento dispuesto por la Fiscalía.
Compromiso
Este importante resultado pone de manifiesto la eficacia de los controles preventivos desplegados por la Dirección General Guardia Provincial y el profesionalismo de su personal, cuya intervención permitió localizar y poner a disposición de la Justicia a una persona considerada de interés para las autoridades judiciales.
Acciones como esta fortalecen la seguridad pública, contribuyen a la prevención del delito y ratifican el compromiso permanente de la Policía de la Provincia de Santa Fe con la protección de la comunidad.