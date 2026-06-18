En un control de ruta

Guardia Provincial detuvo a un peligroso prófugo de la justicia santafesina

El hombre circulaba en motocicleta y no poseía documentación personal ni del vehículo. Tras una serie de verificaciones y un cotejo dactiloscópico, la Policía confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia santafesina.