Durante la madrugada del jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del barrio, en un operativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación y ordenado por la Justicia Penal de Santa Fe.
Cuatro detenidos y millonario secuestro tras los 22 allanamientos en barrio San Lorenzo
Un amplio operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación permitió concretar procedimientos simultáneos en distintos sectores del barrio. Se incautaron armas, municiones, droga, teléfonos celulares y una millonaria suma de dinero que ahora será analizada en el marco de varias causas por hechos violentos.
Los procedimientos estuvieron vinculados a una serie de investigaciones que buscan esclarecer hechos de extrema violencia registrados en la zona durante los últimos meses, muchos de ellos ocurridos con especial intensidad en las últimas semanas.
Al brindar detalles de las actuaciones, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, destacó la magnitud del despliegue y remarcó que el operativo forma parte de una estrategia destinada a abordar los delitos violentos que afectan a la capital provincial.
"Se realizó un trabajo muy importante entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación para intervenir sobre situaciones de violencia que venían desarrollándose en barrio San Lorenzo", señaló el funcionario.
Cuatro detenidos y un millonario secuestro
Aunque las diligencias continuaban al momento de la conferencia de prensa, la fiscal Laura Urquiza confirmó resultados preliminares de relevancia.
Según detalló, cuatro personas quedaron detenidas y fueron secuestrados diversos elementos considerados de interés para varias investigaciones en curso.
Entre los hallazgos aparecen armas de fuego, municiones, material estupefaciente, teléfonos celulares, documentación y una importante suma de dinero en efectivo. Uno de los datos que más llamó la atención fue precisamente el volumen del dinero secuestrado.
"Estamos hablando de aproximadamente 50 millones de pesos, además de cantidades importantes de moneda extranjera", indicó la fiscal.
Todo el material quedó bajo custodia judicial y será sometido a pericias con el objetivo de reconstruir posibles vínculos entre los sospechosos y los hechos investigados.
Homicidios, balaceras y amenazas
Urquiza explicó que el operativo fue concebido como una respuesta a una sucesión de episodios violentos ocurridos recientemente en San Lorenzo.
La investigación procura determinar responsabilidades en una serie de hechos que incluyen dos homicidios consumados, una tentativa de homicidio contra un efectivo policial y numerosos episodios de amenazas calificadas y ataques a tiros.
Según la funcionaria judicial, la escalada de violencia se hizo especialmente visible durante los últimos treinta días, período en el que se registraron varios incidentes con utilización de armas de fuego.
"Lo que se intentó abordar son distintos eventos graves de extrema violencia que recrudecieron durante el último mes", sostuvo.
Una familia bajo investigación
Durante el intercambio con la prensa, la fiscal también confirmó que dos de los detenidos pertenecen a una conocida familia asentada en uno de los pasillos del barrio, señalada en distintas investigaciones policiales.
No obstante, evitó atribuirles por el momento responsabilidad directa en los homicidios investigados.
"Posiblemente tengan vinculación con algunos de los hechos violentos que se investigan, pero todavía es prematuro establecer qué participación específica pudieron haber tenido en cada caso", aclaró.
La representante del MPA insistió en que se trata de varias investigaciones paralelas y que aún resta analizar gran cantidad de evidencia recolectada durante los procedimientos.
Más de 200 efectivos en acción
La jefa de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli, aportó detalles sobre la dimensión logística del operativo.
La funcionaria precisó que participaron más de 200 efectivos y alrededor de 50 móviles policiales pertenecientes tanto a la PDI como a grupos de irrupción de distintas unidades regionales.
También intervinieron brigadas especializadas con canes detectores de estupefacientes y equipos entrenados para la localización de armas de fuego. La presencia de estas unidades resultó clave para el hallazgo de droga, armamento y dinero en distintos inmuebles allanados.
Mientras continúan las pericias sobre los elementos secuestrados, la investigación avanza ahora hacia una etapa de análisis de comunicaciones, documentación y relaciones entre los involucrados.
Para los investigadores, los resultados obtenidos durante la madrugada representan un paso importante dentro de una estrategia más amplia destinada a contener y esclarecer la violencia que desde hace tiempo tiene a barrio San Lorenzo como uno de los principales focos de atención en materia de seguridad pública en la ciudad de Santa Fe.