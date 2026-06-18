Por la violencia extrema

Cuatro detenidos y millonario secuestro tras los 22 allanamientos en barrio San Lorenzo

Un amplio operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación permitió concretar procedimientos simultáneos en distintos sectores del barrio. Se incautaron armas, municiones, droga, teléfonos celulares y una millonaria suma de dinero que ahora será analizada en el marco de varias causas por hechos violentos.