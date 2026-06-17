Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevaron adelante un allanamiento en la localidad de Barrancas, departamento San Jerónimo, que culminó con el secuestro de un arsenal de armas, dispositivos tecnológicos y restos de fauna protegida.
Barrancas: la PDI secuestró armas de fuego y un cuero de yacaré
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por tenencia ilegal de armas e infracción a la Ley Nacional de Protección de la Fauna Silvestre. Un joven de 21 años fue identificado por la Justicia.
El operativo se enmarca en una causa por tenencia indebida de armas de fuego e infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 “de protección de la fauna silvestre”.
La investigación penal está en manos de la Fiscalía N.º 153 de Coronda, bajo las directivas del fiscal Julio Lema.
Los primeros indicios de la pesquisa apuntaban a la existencia de armamento no declarado y a posibles delitos ambientales vinculados a la caza o comercialización ilegal de especies autóctonas.
Allanamiento
Con la orden judicial correspondiente, el personal del Distrito San Jerónimo de la PDI, que contó con el apoyo logístico del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XV, irrumpió en un domicilio ubicado sobre la calle Daniel Maresca al 600.
Al registrar el inmueble, los agentes hallaron y decomisaron los siguientes elementos de interés para la causa: dos escopetas (calibres 16 y 36), diversas piezas sueltas de armas de fuego y tres rifles de aire comprimido, uno de ellos con mira telescópica; un cuero de yacaré, especie protegida por la normativa nacional; y un teléfono celular que será peritado.
Investigación
Por orden de la Fiscalía interviniente, un joven de 21 años —identificado por sus iniciales como L.R.R.— fue notificado del inicio de la causa y quedó formalmente imputado por la tenencia ilegal de las armas de uso civil y por la presunta infracción a la ley de fauna.
Por su parte, el cuero de yacaré incautado fue puesto a disposición del personal del área de Delitos Ambientales.
El material fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, ubicado en la capital provincial, donde se continuará con los peritajes e informes correspondientes.