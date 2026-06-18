En el marco de investigaciones judiciales en curso, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ejecutó más de veinte allanamientos simultáneos en distintos puntos de barrio San Lorenzo de Santa Fe.
PDI realizó más de 20 allanamientos simultáneos en barrio San Lorenzo
La Policía de Investigaciones desplegó durante la madrugada un amplio operativo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación. Varias personas fueron aprehendidas y se secuestraron elementos de interés para una causa que permanece bajo reserva judicial.
Los procedimientos comenzaron durante las primeras horas del día y se desarrollaron de manera coordinada sobre una serie de domicilios previamente identificados por los investigadores.
La magnitud del operativo obligó a la participación de unidades especiales encargadas de garantizar la seguridad de los agentes actuantes y asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que las medidas forman parte de una estrategia de intervención sostenida sobre una zona que desde hace tiempo concentra investigaciones por distintos hechos delictivos. En ese contexto, los allanamientos realizados este jueves constituyen la segunda serie de operativos de gran escala desplegada en barrio San Lorenzo durante las últimas semanas.
Como saldo preliminar de las actuaciones, varias personas resultaron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia. Además, durante las requisas fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa, material que será sometido a las pericias correspondientes y evaluado por los fiscales intervinientes.
El movimiento policial no pasó inadvertido para los vecinos. Desde muy temprano, los ingresos y calles internas del barrio registraron una intensa circulación de vehículos oficiales y personal uniformado, mientras se desarrollaban las diligencias ordenadas por la Justicia.
Aunque hasta el momento no trascendieron detalles específicos respecto de los delitos investigados ni de la cantidad exacta de detenidos, se espera que las autoridades brinden precisiones durante una conferencia de prensa.
La expectativa está centrada ahora en conocer si los operativos permitieron avanzar sobre estructuras delictivas que vienen siendo objeto de seguimiento por parte de los investigadores y cuál será la situación procesal de las personas que quedaron bajo la órbita judicial tras los allanamientos.