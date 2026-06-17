La segunda jornada del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña estuvo marcada por fuertes cruces entre la fiscalía, las defensas y el tribunal, además de nuevas definiciones procesales que incluyeron un cuarto intermedio hasta la próxima semana en el Tribunal Oral Federal N°1 de Corrientes.
Juicio por la desaparición de Loan Peña: cuarto intermedio y tensión en la segunda jornada
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la confirmación de que la búsqueda del menor continúa activa. El debate se reanudará la próxima semana.
El debate, que se desarrolla en la provincia de Corrientes, volvió a mostrar momentos de alta tensión, discusiones técnicas y la reprogramación del cronograma de testimoniales, en un proceso que se prevé extenso y con más de 180 testigos.
Cuarto intermedio y nuevo cronograma del juicio
Durante la jornada, el Tribunal resolvió suspender la audiencia y dictar un cuarto intermedio hasta el miércoles 24 de junio. Además, se confirmó que la tercera audiencia finalizará antes del mediodía por cuestiones de organización interna.
En paralelo, se estableció que las declaraciones de la familia de Loan comenzarán, en principio, el jueves 25 de junio, siempre que se completen las etapas previas del debate. "Se suspendió la declaración de la familia hasta el jueves si se terminan las indagatorias y nulidades el día miércoles", adelantó María Belén Russo Cornara, abogada de la familia.
Continúa la investigación paralela y el “legajo 92”
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la confirmación de que la búsqueda del menor continúa activa. La abogada de la familia sostuvo que el “legajo 92”, bajo la órbita de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, permanece abierto, lo que mantiene vigente la línea de investigación paralela al juicio oral.
Debate sobre pruebas, nulidades y pedidos de detención
Por otra parte, el tribunal volvió a rechazar pedidos de detención de los acusados que permanecen en libertad, al considerar que no existen riesgos procesales suficientes para justificar medidas de ese tipo.
También se resolvieron planteos vinculados a la unificación del juicio, manteniendo la continuidad del debate conjunto, lo que despeja intentos de separación de causas.
El “botín” de Loan y la hipótesis de la fiscalía
Uno de los tramos más sensibles de la audiencia estuvo vinculado al análisis del hallazgo del calzado del niño. La fiscalía sostuvo que Laudelina Peña, una de las imputadas, habría “colocado la zapatilla” de Loan en el barro, en una escena que luego fue interpretada como parte del entramado de encubrimiento investigado.
La jornada también estuvo atravesada por fuertes intercambios entre el fiscal federal Carlos Schaefer y los abogados defensores. El representante del Ministerio Público Fiscal insistió en la necesidad de evitar nulidades y cuestionó situaciones ocurridas en audiencias previas.
Incluso se registraron comparaciones con otros procesos judiciales de alto impacto en el país, lo que generó respuestas inmediatas de las defensas y pedidos de orden por parte del tribunal.
Un choque insólito
En tanto, el colectivo que trasladaba a los imputados chocó contra un árbol al retirarse del predio del Escuadrón 48 de Gendarmería nacional -en la ciudad de Corrientes-, donde se realiza el debate.
Si bien no se reportaron graves daños ni víctimas, el episodio alarmó a las autoridades, en medio de la tensión general que genera el caso.
La desaparición de Loan
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en Corrientes, después de un almuerzo familiar.
En el expediente principal son juzgados Laudelina Peña, Antonio Benítez, el ex comisario Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.
Otras diez personas enfrentan cargos relacionados con supuestas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación.