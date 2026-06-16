A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el esperado juicio oral comenzó este martes en Corrientes con una intensa jornada marcada por los planteos de las defensas, que buscaron frenar o condicionar el avance del proceso mediante pedidos de nulidad y cuestionamientos a distintos aspectos de la investigación.
Caso Loan: las defensas abrieron el juicio con una batería de nulidades y el debate pasó a un cuarto intermedio
El fiscal Carlos Schaefer habló minutos antes y expuso que, producto de la investigación, saben “quiénes los llevaron". "Lo que no sabemos es el porqué”, agregó.
La audiencia inaugural se desarrolló en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, bajo un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de familiares, abogados y los 17 acusados que deberán responder por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, además de supuestas maniobras de encubrimiento posteriores.
Tal como se esperaba, las defensas concentraron sus intervenciones en una serie de cuestionamientos procesales. Entre los principales argumentos figuraron objeciones a la competencia federal, críticas a la actuación de organismos que participaron de la investigación y planteos vinculados con la acumulación de expedientes y la validez de determinadas pruebas incorporadas a la causa.
Desde la querella ya habían anticipado que la primera jornada estaría dominada por este tipo de presentaciones. "Será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores", había señalado previamente una de las representantes de la familia de Loan al referirse a las estrategias que intentarían desplegar los acusados.
A cuarto intermadio
Tras varias horas de exposiciones, el Tribunal Oral Federal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando continuará el análisis de los planteos formulados por las defensas.
Según informó el seguimiento en vivo del proceso, antes de la suspensión de la audiencia el fiscal Carlos Schaefer sostuvo que la investigación permitió determinar quiénes se llevaron al niño, aunque reconoció que aún no se conoce el motivo. "Sabemos quiénes los llevaron, lo que no sabemos es el porqué", afirmó.
La desaparición de Loan
El juicio busca esclarecer qué ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en Corrientes, cuando Loan desapareció después de un almuerzo familiar. A pesar de la extensa investigación judicial y de la enorme repercusión pública que tuvo el caso, el paradero del menor continúa siendo una incógnita.
En el expediente principal son juzgados Laudelina Peña, Antonio Benítez, el ex comisario Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. Paralelamente, otras diez personas enfrentan cargos relacionados con supuestas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación.
La expectativa ahora está puesta en la audiencia de este miércoles, cuando el tribunal deberá comenzar a resolver los planteos preliminares que podrían definir el rumbo del proceso antes de ingresar de lleno al análisis de las pruebas y los testimonios.