Una persecución policial que comenzó durante un control vehicular en Villa Lugano tuvo un desenlace inesperado. Un hombre de 33 años intentó escapar de los agentes, corrió varios metros, se lanzó desde un puente hacia el arroyo Cildáñez y finalmente fue detenido con una importante suma de dinero en efectivo.
Villa Lugano: llevaba millones en una mochila y se lanzó desde un puente para huir
Todo comenzó durante un procedimiento vehicular de rutina. Tras una intensa persecución y un rescate en el arroyo Cildáñez, los agentes recuperaron un bolso con dólares, pesos en efectivo y otros elementos que quedaron bajo investigación judicial.
El episodio se inició cuando efectivos de la División Patrulla Control de Accesos Sur detuvieron la marcha de un Renault Logan que circulaba por la zona.
El vehículo, utilizado para una aplicación de viajes, transportaba a un pasajero que llamó la atención de los policías por su actitud nerviosa. Cuando le solicitaron que se identificara, el hombre descendió del auto y emprendió la fuga.
Una huida que terminó en el arroyo
La persecución continuó a pie y se extendió hasta las inmediaciones del puente La Noria. Durante su intento por escapar, el sospechoso ingresó a la Reserva Ecológica y tomó una decisión extrema: se arrojó al arroyo Cildáñez desde una altura aproximada de ocho metros.
Tras caer al agua, nadó algunos metros y abandonó la mochila que llevaba consigo. Sin embargo, no logró salir por sus propios medios y debió ser rescatado por los efectivos, que concretaron su detención.
El hallazgo dentro de la mochila
Luego de recuperar el bolso, los policías encontraron en su interior 16 mil dólares, cerca de tres millones de pesos en efectivo y un cuaderno.
Según se informó, el hombre no pudo justificar el origen del dinero hallado durante el procedimiento.
La intervención de la Justicia
La Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Gastón Favier, tomó intervención en el caso y ordenó la detención del sospechoso por el delito de desobediencia.
Además, dispuso la notificación del conductor del vehículo en el que se trasladaba el acusado y el secuestro tanto del dinero como del cuaderno para avanzar con la investigación.