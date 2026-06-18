Quedaron en prisión preventiva cuatro personas a las que se investiga por la venta de droga al menudeo en distintas viviendas del barrio La Cortada de Reconquista. Se trata de dos hombres de iniciales DJJF y ELB, y de dos mujeres cuyas iniciales son IBR y NBP.
Prisión preventiva para cuatro acusados de vender drogas en el barrio La Cortada de Reconquista
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano en una audiencia que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. Las personas investigadas fueron detenidas el viernes de la semana pasada en dos allanamientos en viviendas del barrio La Cortada. En el marco del mismo legajo penal hay otro hombre investigado que está prófugo y sobre quien pesa un pedido de detención.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Galleano e impuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Martelossi, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses
“Si bien las Defensas solicitaron medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro pedido y coincidió en que la privación cautelar de la libertad de las cuatro personas era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, destacó el funcionario.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal.
Los hechos
Galleano señaló que “desde fechas indeterminadas y hasta el viernes pasado, las cuatro personas imputadas realizaban tareas de comercialización en diferentes viviendas del barrio La Cortada”.
“Se trató de una investigación proactiva en la que personal de la División Microtráfico Región IV de la Policía de Investigaciones realizó tareas de observación, vigilancia, seguimientos y relevamientos territoriales”, resaltó el fiscal. En este sentido, destacó que “este trabajo permitió documentar maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes desde distintos domicilios funcionalmente vinculados entre sí”.
El representante del MPA sostuvo que “las cuatro personas investigadas actuaban de manera coordinada, utilizando distintos inmuebles para actividades vinculadas al acopio, resguardo, fraccionamiento y comercialización del material estupefaciente.
“El viernes 12 de junio se realizaron una serie de allanamientos”, detalló y precisó que “en una vivienda ubicada en calle Iriondo y la intersección con la calle 510 se secuestraron 96 envoltorios de nylon con cocaína listos para su expendio; tres envoltorios de marihuana; una balanza de precisión; un vidrio con vestigios compatibles con tareas de fraccionamiento de material estupefaciente; cuatro teléfonos celulares; una computadora portátil y dinero en efectivo”.
El funcionario explicó que “en el marco de este procedimiento se detuvieron a IBR, ELB y DJJF, mientras que un cuarto hombre que estaba en el lugar logró escaparse y está prófugo, pero ya fue identificado y se libró la correspondiente orden de detención”. Al respecto, puntualizó que “durante su huida, el hombre –cuyas iniciales son DRF– descartó elementos de interés que fueron recuperados por el personal policial”.
“El segundo allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle 504, donde se secuestraron 11 teléfonos celulares; un chip telefónico; una computadora portátil; marihuana; recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y tres cartuchos calibre 22 largo”, informó y precisó que “en este lugar resultó detenida la mujer de iniciales NBP”.
El fiscal explicó que “de la valoración conjunta de las tareas investigativas desarrolladas, los secuestros realizados, la cantidad de material estupefaciente incautado, su modalidad de acondicionamiento, los elementos destinados al fraccionamiento, el dinero en efectivo secuestrado, la cantidad de dispositivos de comunicación hallados y las circunstancias verificadas durante los procedimientos se pudo demostrar que los imputados desarrollaban una actividad de comercialización de estupefacientes de manera conjunta y coordinada, realizando aportes funcionales para la ejecución de dicha actividad ilícita”
Coautores
Las cuatro personas que quedaron en prisión preventiva son investigadas por la coautoría de comercialización de estupefacientes.