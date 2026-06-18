Judiciales

Prisión preventiva para cuatro acusados de vender drogas en el barrio La Cortada de Reconquista

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Sebastián Galleano en una audiencia que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. Las personas investigadas fueron detenidas el viernes de la semana pasada en dos allanamientos en viviendas del barrio La Cortada. En el marco del mismo legajo penal hay otro hombre investigado que está prófugo y sobre quien pesa un pedido de detención.