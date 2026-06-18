Con el objetivo de fortalecer la oferta educativa de la ciudad de San Justo y de toda la región, el senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para solicitar al Ministerio de Educación de Santa Fe que realice las gestiones necesarias para incorporar la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario, correspondiente al Plan 411/90.
Borla impulsa la creación de una tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicitario para San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto en la Legislatura santafesina para que el Ministerio de Educación evalúe la creación de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario en la ciudad de San Justo. La iniciativa busca ampliar la oferta educativa de nivel superior en el centro-norte provincial y brindar nuevas oportunidades de formación vinculadas a un sector con creciente demanda laboral.
La propuesta apunta a sumar una nueva alternativa de formación terciaria de gestión pública en una zona estratégica del centro-norte santafesino, permitiendo que jóvenes y adultos puedan acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
Según se destaca en la iniciativa, la carrera forma parte de la nómina oficial de ofertas terciarias de gestión pública de la provincia para el ciclo lectivo 2026, lo que evidencia su vigencia y la importancia que tiene dentro del sistema educativo santafesino.
Una respuesta a las necesidades del contexto actual
Entre los fundamentos del proyecto, Borla sostiene que la educación superior constituye una herramienta esencial para el desarrollo personal, profesional y económico de las comunidades. En ese sentido, remarca la necesidad de avanzar hacia una distribución más equilibrada de la oferta académica en todo el territorio provincial.
El legislador considera que acercar propuestas educativas al interior resulta particularmente importante en el actual contexto económico, donde muchas familias enfrentan dificultades para afrontar los costos que implica el traslado o la radicación de estudiantes en otras localidades.
La posibilidad de cursar carreras terciarias cerca del lugar de residencia no solo favorece la igualdad de oportunidades, sino que también contribuye al arraigo de los jóvenes y al fortalecimiento de las economías regionales, evitando que quienes desean continuar sus estudios deban abandonar sus comunidades.
Una carrera con amplia salida laboral
La Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario está orientada a la formación de profesionales capacitados para desempeñarse en áreas vinculadas al diseño visual, la comunicación institucional, la publicidad, el marketing digital y la producción de contenidos para redes sociales.
Se trata de un campo profesional que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, impulsado por la transformación digital de empresas, organismos públicos, emprendimientos y organizaciones que requieren cada vez más especialistas en comunicación visual y estrategias digitales.
Actualmente, esta carrera de gestión pública se dicta únicamente en dos instituciones educativas del sur provincial: el Instituto Superior N.º 47 "Florentino Ameghino", de Cañada de Gómez, y la Escuela Normal Superior N.º 38 "Domingo Faustino Sarmiento", de Villa Cañás.
Por ese motivo, desde la representación departamental consideran que la incorporación de esta propuesta en San Justo permitiría descentralizar la oferta educativa y brindar acceso a una formación de calidad a estudiantes de numerosas localidades de la región.
San Justo como polo educativo regional
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es la ubicación estratégica del departamento San Justo, que funciona como centro de referencia para distintas comunidades del centro-norte santafesino.
La eventual incorporación de la tecnicatura no solo ampliaría las alternativas de formación superior disponibles en la ciudad, sino que también consolidaría su rol como polo educativo regional, ofreciendo herramientas de capacitación alineadas con las nuevas demandas del mercado laboral.
De avanzar las gestiones ante el Ministerio de Educación, la propuesta podría transformarse en una nueva oportunidad para cientos de jóvenes y adultos interesados en desarrollar competencias vinculadas a la creatividad, la comunicación y las tecnologías digitales, sectores que hoy presentan amplias perspectivas de crecimiento y empleabilidad.