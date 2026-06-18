Actividad legislativa

Borla impulsa la creación de una tecnicatura en Diseño Gráfico y Publicitario para San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto en la Legislatura santafesina para que el Ministerio de Educación evalúe la creación de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario en la ciudad de San Justo. La iniciativa busca ampliar la oferta educativa de nivel superior en el centro-norte provincial y brindar nuevas oportunidades de formación vinculadas a un sector con creciente demanda laboral.