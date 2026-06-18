Medioambiente

Rafaela impulsa alianzas entre empresas y recicladores para potenciar la gestión sustentable de residuos

Tres empresas de Rafaela firmaron convenios con cooperativas de recuperadores urbanos en el marco del programa Instituciones Sustentables. La iniciativa busca mejorar la gestión de residuos, incrementar la recuperación de materiales reciclables y fortalecer un modelo de economía circular que combina beneficios ambientales, sociales y económicos.