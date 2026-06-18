La ciudad de Rafaela continúa consolidando políticas orientadas al desarrollo sustentable a través de la articulación entre el sector público, las empresas privadas y las cooperativas de recuperadores urbanos. En ese marco, esta semana se concretó la firma de nuevos convenios destinados a fortalecer la recuperación de materiales reciclables y promover prácticas vinculadas con la economía circular.
Rafaela impulsa alianzas entre empresas y recicladores para potenciar la gestión sustentable de residuos
Tres empresas de Rafaela firmaron convenios con cooperativas de recuperadores urbanos en el marco del programa Instituciones Sustentables. La iniciativa busca mejorar la gestión de residuos, incrementar la recuperación de materiales reciclables y fortalecer un modelo de economía circular que combina beneficios ambientales, sociales y económicos.
Los acuerdos fueron impulsados por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, a través del programa Instituciones Sustentables, una iniciativa que acompaña a organizaciones, comercios y empresas en la implementación de estrategias de gestión responsable de residuos y acciones de cuidado ambiental.
La firma de los convenios involucró a las empresas Basso SA, Motor Parts y ETMA, que trabajarán de manera coordinada con distintas cooperativas de recuperadores urbanos para optimizar la separación, recolección y valorización de materiales reciclables generados en sus procesos productivos.
Un modelo que integra beneficios ambientales y sociales
Durante el encuentro participaron representantes de las empresas, integrantes de las cooperativas y funcionarios municipales, quienes coincidieron en destacar la importancia de profundizar el trabajo conjunto para fortalecer el sistema local de recuperación de residuos.
El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, remarcó que este tipo de iniciativas permiten generar impactos positivos en múltiples dimensiones.
"Estos convenios son una muestra de cómo la articulación entre empresas, cooperativas y Estado puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. Cada material que se recupera y vuelve al circuito productivo representa menos residuos y más oportunidades de trabajo para quienes forman parte de la economía circular", expresó.
El concepto de economía circular propone dejar atrás el esquema tradicional de producir, consumir y desechar, para avanzar hacia un modelo donde los residuos se convierten en nuevos recursos. En este contexto, la tarea de los recuperadores urbanos adquiere un rol estratégico, ya que son quienes permiten que gran parte de los materiales reciclables regresen al circuito productivo.
El rol clave de las cooperativas de recuperadores
Los convenios establecen compromisos concretos para cada una de las partes involucradas. Por un lado, las cooperativas asumirán la responsabilidad de retirar y recuperar los materiales generados por las empresas para su posterior clasificación, valorización y reinserción en los procesos productivos.
Por otro lado, las firmas se comprometieron a fortalecer sus sistemas internos de gestión de residuos, reduciendo la generación de desechos no recuperables y aumentando el volumen de materiales que pueden ser reciclados.
Este trabajo conjunto permitirá incrementar la cantidad de residuos recuperados antes de llegar a disposición final, contribuyendo a disminuir el impacto ambiental y optimizar el funcionamiento del Complejo Ambiental de Rafaela.
Participaron de la actividad representantes de las cooperativas Esperanza, Frente para el Trabajo, 3R y Recicladores Rafaelinos, además de referentes empresariales y equipos técnicos municipales vinculados al programa Instituciones Sustentables.
Hacia una ciudad más sustentable
Desde el municipio destacaron que estos acuerdos representan un nuevo avance en la construcción de una ciudad comprometida con la sustentabilidad y la gestión eficiente de los recursos.
La consolidación de alianzas entre el sector productivo y las cooperativas permite no solo mejorar los indicadores ambientales, sino también fortalecer la inclusión social y generar nuevas oportunidades laborales para quienes desarrollan tareas de recuperación y reciclado.
De esta manera, Rafaela continúa profundizando una estrategia que busca transformar los residuos en recursos, promoviendo una economía más eficiente, inclusiva y sustentable para toda la comunidad.