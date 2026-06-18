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"Navidad en Colores": la campaña sustentable que busca transformar envases plásticos en Pilar

La iniciativa solidaria invita a los vecinos a donar botellas descartables limpias y en buen estado. El objetivo es reutilizar el material para ornamentar la comunidad de cara a las fiestas de fin de año, promoviendo el reciclaje y la economía circular.

“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron. Foto: Archivo El Litoral“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron. Foto: Archivo El Litoral
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Con el espíritu festivo en el horizonte y una fuerte impronta ecológica, se puso en marcha en Pilar la campaña solidaria “Navidad en Colores”.

Desde hace 12 ediciones Recreando embellece las calles y espacios públicos de Franck. Foto: El Litoral“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron. Foto: Archivo El Litoral

La iniciativa comunitaria busca involucrar de manera activa a los vecinos en un proyecto de reciclaje creativo y sustentable, dándole un segundo uso a materiales plásticos cotidianos para embellecer los espacios comunes de la localidad durante las próximas fiestas tradicionales.

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La convocatoria apoya su estrategia en pequeños gestos ciudadanos que, sumados, pretenden consolidar una gran acción colectiva en beneficio del entorno urbano.

Sustentabilidad y el festejo comunitario

“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron los organizadores de la movida, reforzando la idea de que la sustentabilidad y el festejo comunitario pueden ir de la mano.

Para colaborar con la causa, los impulsores del proyecto detallaron que se están recibiendo específicamente envases plásticos de la línea Coca-Cola en sus capacidades de 1 litro y 2¼ litros.

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Como único requisito para optimizar el proceso de acopio y posterior transformación del material, se solicita que las botellas sean entregadas completamente limpias y en buen estado de conservación.

Propuesta

El centro logístico de recepción ya se encuentra operativo bajo la coordinación de Sandra Gulack. Los interesados en acercar sus donaciones o sumarse como voluntarios a los talleres de diseño y armado pueden hacerlo dirigiéndose directamente al punto de encuentro establecido en calle 9 de Julio 1256, en el casco urbano de Pilar.

Desde hace 12 ediciones Recreando embellece las calles y espacios públicos de Franck. Foto: El Litoral“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron. Foto: Archivo El Litoral

Con esta campaña, la localidad reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la economía circular, demostrando que los residuos pueden transformarse en recursos y que la magia navideña también se construye cuidando el planeta.

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