Con el espíritu festivo en el horizonte y una fuerte impronta ecológica, se puso en marcha en Pilar la campaña solidaria “Navidad en Colores”.
"Navidad en Colores": la campaña sustentable que busca transformar envases plásticos en Pilar
La iniciativa solidaria invita a los vecinos a donar botellas descartables limpias y en buen estado. El objetivo es reutilizar el material para ornamentar la comunidad de cara a las fiestas de fin de año, promoviendo el reciclaje y la economía circular.
La iniciativa comunitaria busca involucrar de manera activa a los vecinos en un proyecto de reciclaje creativo y sustentable, dándole un segundo uso a materiales plásticos cotidianos para embellecer los espacios comunes de la localidad durante las próximas fiestas tradicionales.
La convocatoria apoya su estrategia en pequeños gestos ciudadanos que, sumados, pretenden consolidar una gran acción colectiva en beneficio del entorno urbano.
Sustentabilidad y el festejo comunitario
“Te esperamos para darle una segunda vida a cada envase y seguir llenando de color esta Navidad”, expresaron los organizadores de la movida, reforzando la idea de que la sustentabilidad y el festejo comunitario pueden ir de la mano.
Para colaborar con la causa, los impulsores del proyecto detallaron que se están recibiendo específicamente envases plásticos de la línea Coca-Cola en sus capacidades de 1 litro y 2¼ litros.
Como único requisito para optimizar el proceso de acopio y posterior transformación del material, se solicita que las botellas sean entregadas completamente limpias y en buen estado de conservación.
Propuesta
El centro logístico de recepción ya se encuentra operativo bajo la coordinación de Sandra Gulack. Los interesados en acercar sus donaciones o sumarse como voluntarios a los talleres de diseño y armado pueden hacerlo dirigiéndose directamente al punto de encuentro establecido en calle 9 de Julio 1256, en el casco urbano de Pilar.
Con esta campaña, la localidad reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la economía circular, demostrando que los residuos pueden transformarse en recursos y que la magia navideña también se construye cuidando el planeta.