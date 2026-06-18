Departamento Las Colonias

"Navidad en Colores": la campaña sustentable que busca transformar envases plásticos en Pilar

La iniciativa solidaria invita a los vecinos a donar botellas descartables limpias y en buen estado. El objetivo es reutilizar el material para ornamentar la comunidad de cara a las fiestas de fin de año, promoviendo el reciclaje y la economía circular.