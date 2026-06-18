Un automóvil quedó prácticamente destruido tras incendiarse por completo durante la madrugada de este jueves en el sector norte de la ciudad de Santa Fe.
Incendio y destrucción total de un automóvil estacionado en la vía pública
El siniestro ocurrió en inmediaciones de avenida Menchaca y Azcuénaga. Cuando llegaron los Bomberos Zapadores, las llamas afectaban de manera generalizada a un Fiat Palio estacionado en la vía pública. Los daños fueron prácticamente totales.
El episodio se registró alrededor de la 1.15 en inmediaciones de avenida Menchaca y Azcuénaga, donde vecinos advirtieron la presencia de un vehículo envuelto en llamas y dieron aviso a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel Zona Norte de los Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I, cuyos efectivos encontraron un incendio declarado que afectaba de manera generalizada a un automóvil marca Fiat Palio, de color gris oscuro.
Rápida propagación del fuego
Según consta en el informe elaborado por los actuantes, el vehículo se encontraba estacionado sobre calle Azcuénaga, orientado hacia el este, cuando comenzó a ser consumido por el fuego.
Al arribar, los bomberos constataron que las llamas ya habían tomado prácticamente toda la estructura del rodado, alimentadas por el combustible que utilizaba el vehículo, lo que favoreció la rápida propagación del proceso ígneo.
Ante esa situación, el personal desplegó las tareas necesarias para controlar el foco y evitar que el fuego alcanzara otros elementos cercanos. Tras varios minutos de trabajo, logró extinguir completamente las llamas.
Como consecuencia del siniestro, los daños materiales fueron prácticamente totales. Las afectaciones alcanzaron la totalidad de la carrocería, el habitáculo y los distintos sistemas mecánicos del automóvil. Solamente quedaron relativamente preservadas las dos ruedas ubicadas sobre el lateral izquierdo del conductor.
En el lugar se encontraba el propietario del vehículo, identificado por las autoridades como S., quien permaneció junto a los efectivos mientras se desarrollaban las tareas de extinción.
Investigación en curso
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio. La mecánica del hecho deberá ser establecida a partir de las actuaciones correspondientes y de las pericias que eventualmente puedan realizarse sobre los restos del automóvil.
Finalizadas las tareas operativas y una vez garantizada la extinción total del foco ígneo, la dotación regresó a su base cerca de las 2.10, dando por concluida la intervención.