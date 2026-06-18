Santa Fe

Incendio y destrucción total de un automóvil estacionado en la vía pública

El siniestro ocurrió en inmediaciones de avenida Menchaca y Azcuénaga. Cuando llegaron los Bomberos Zapadores, las llamas afectaban de manera generalizada a un Fiat Palio estacionado en la vía pública. Los daños fueron prácticamente totales.