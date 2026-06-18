Un grave episodio ocurrido durante el fin de semana conmocionó a la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. Una niña de 5 años sufrió severas heridas en el rostro tras ser atacada por un perro de raza pitbull y permanece internada mientras aguarda una intervención quirúrgica reconstructiva.
Corrientes: una niña de 5 años sufrió graves heridas tras el ataque de un pitbull
Una violenta mordedura ocurrida durante el fin de semana le provocó lesiones de consideración en el rostro. La menor fue derivada a un centro pediátrico especializado y aguarda una intervención quirúrgica reconstructiva.
El hecho se registró en un sector de la ciudad ubicado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen. Por motivos que aún son materia de análisis, el animal mordió a la menor y le provocó lesiones de consideración en la zona facial.
Tras el ataque, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Esquina, donde recibió las primeras curaciones y asistencia médica.
Derivación a la capital provincial
Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales de la salud resolvieron derivarla al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes para continuar con un tratamiento especializado.
Actualmente, la paciente permanece bajo observación médica y espera una cirugía de reconstrucción facial destinada a reparar los daños ocasionados por las mordeduras.
Casos en la zona
El episodio generó inquietud entre los vecinos debido a que se trata del segundo ataque de características similares registrado en la zona en los últimos días.
Mientras la familia aguarda la evolución de la menor, las autoridades sanitarias y policiales trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y evaluar posibles medidas preventivas.
Pedido de mayor control
La situación reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales y la necesidad de fortalecer los controles y las campañas de concientización para evitar nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad.