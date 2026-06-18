#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Permanece internada

Corrientes: una niña de 5 años sufrió graves heridas tras el ataque de un pitbull

Una violenta mordedura ocurrida durante el fin de semana le provocó lesiones de consideración en el rostro. La menor fue derivada a un centro pediátrico especializado y aguarda una intervención quirúrgica reconstructiva.

Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes donde fue internada la menor.Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes donde fue internada la menor.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un grave episodio ocurrido durante el fin de semana conmocionó a la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. Una niña de 5 años sufrió severas heridas en el rostro tras ser atacada por un perro de raza pitbull y permanece internada mientras aguarda una intervención quirúrgica reconstructiva.

El hecho se registró en un sector de la ciudad ubicado a pocas cuadras de la calle Dr. Emilio Hansen. Por motivos que aún son materia de análisis, el animal mordió a la menor y le provocó lesiones de consideración en la zona facial.

Tras el ataque, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Esquina, donde recibió las primeras curaciones y asistencia médica.

Mirá tambiénCondenaron a los dueños de la jauría que mató a Diego Román en Recreo

Derivación a la capital provincial

Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales de la salud resolvieron derivarla al Hospital Pediátrico de la ciudad de Corrientes para continuar con un tratamiento especializado.

Un pitbull atacó a una niña de 8 años en Río Gallegos y le desfiguró la cara.El ataque de un pitbull dejó a una niña de 5 años internada en Corrientes.

Actualmente, la paciente permanece bajo observación médica y espera una cirugía de reconstrucción facial destinada a reparar los daños ocasionados por las mordeduras.

Casos en la zona

El episodio generó inquietud entre los vecinos debido a que se trata del segundo ataque de características similares registrado en la zona en los últimos días.

Mientras la familia aguarda la evolución de la menor, las autoridades sanitarias y policiales trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y evaluar posibles medidas preventivas.

Pedido de mayor control

La situación reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales y la necesidad de fortalecer los controles y las campañas de concientización para evitar nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corrientes
Ataque de perro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro