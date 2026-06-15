Una pareja resultó herida este domingo por la noche en Córdoba luego de que un teléfono celular explotara mientras era cargado dentro del vehículo en el que viajaban. El incidente provocó que el conductor perdiera el control del automóvil y chocara contra una alcantarilla.
Cargaban un celular en el auto, explotó y terminaron chocando: una mujer sufrió graves quemaduras
El accidente ocurrió sobre la ruta E-53, en Córdoba. El vehículo impactó contra una alcantarilla tras la explosión de un teléfono que estaba conectado para cargarse dentro del habitáculo.
El hecho ocurrió sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7, en las afueras de la ciudad de Córdoba. El vehículo involucrado fue un Renault Sandero que circulaba por la zona cuando se produjo la explosión.
Una mujer sufrió quemaduras graves
Según informaron fuentes policiales, el teléfono se encontraba conectado a la alimentación eléctrica del automóvil cuando ocurrió la detonación dentro del habitáculo.
Como consecuencia, el conductor, de 43 años, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un desagüe pluvial ubicado en el ingreso a un establecimiento rural.
La acompañante, una mujer de 45 años, sufrió heridas de gravedad y quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permanecía internada en estado reservado.
El conductor está fuera de peligro
El hombre también resultó lesionado, aunque con heridas de menor consideración. Fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.
Las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas y continúan investigando las circunstancias que rodearon el episodio.
Por qué pueden explotar las baterías
Las baterías de litio funcionan mediante un proceso electroquímico que permite almacenar y liberar energía. Según especialistas, una falla en los sistemas de control puede provocar sobrecalentamiento y generar situaciones de riesgo.
El doctor en Ciencias Químicas e investigador del Conicet, Arnaldo Visintin, explicó que las baterías incorporan un sistema de gestión electrónica denominado BMS, encargado de monitorear el voltaje y cortar la corriente ante valores peligrosos.
Cuando ese mecanismo falla, la diferencia de potencial puede elevarse por encima de los límites seguros, provocando la descomposición de componentes internos, el hinchamiento de la batería y, en casos extremos, incendios o explosiones.
Recomendaciones para la carga
Especialistas recomiendan utilizar cargadores certificados y evitar exponer los dispositivos a altas temperaturas durante la carga.
También aconsejan no dejar teléfonos conectados durante períodos prolongados ni colocarlos sobre superficies inflamables, especialmente durante la noche o en espacios reducidos.