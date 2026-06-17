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El intendente de Venado Tuerto pidió la inhabilitación para un motociclista imprudente que provocó un accidente

Leonel Chiarella repudió la "acción irresponsable" de Darién Lerotich, quien chocó tras realizar maniobras peligrosas. Por su parte, el conductor de la moto reconoció su error, reveló que perdió su empleo y ofreció colaborar en campañas de concientización.

La acción imprudente del joven que terminó en un accidente. Foto: Captura de video.La acción imprudente del joven que terminó en un accidente. Foto: Captura de video.
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En un hecho ocurrido en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Alvear de Venado Tuerto, alrededor de las 13:30 del pasado 3 de junio, una motocicleta Honda Tornado 250cc, conducida por Darién Lerotich, de 27 años, colisionó de forma violenta contra una camioneta Ford Ranger gris, tripulada por una mujer de 71 años.

El accidente se produjo luego de que el conductor del rodado menor realizara una maniobra conocida como "willy" a lo largo de casi 100 metros antes del impacto.

La moto involucrada en el accidente. Crédito: Bomberos de Venado Tuerto.La moto involucrada en el accidente. Crédito: Bomberos de Venado Tuerto.

Exponiendo las imágenes de las cámaras de seguridad, el intendente Leonel Chiarella se pronunció de manera firme para condenar la conducta del joven. "Para algunos esto de hacer 'willy', de ir rápido, parece algo gracioso y divertido, pero fíjense todo lo que genera", expresó el mandatario, señalando el despliegue innecesario de policía, bomberos y personal del SIES 107.

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Chiarella enfatizó que el desenlace podría haber sido fatal si el choque se producía contra un peatón o un vehículo menor. Debido a esto, anunció que solicitará al Tribunal de Faltas la sanción máxima: "La multa es lo de menos, lo importante es la inhabilitación para que pueda seguir manejando y circulando en la ciudad".

La respuesta del motociclista

Tras la difusión de las imágenes, el motociclista involucrado, Darien Lerotich, respondió públicamente reconociendo la gravedad de sus actos. "Pido disculpas públicamente a toda la sociedad por lo que pasó; sé perfectamente la gravedad del hecho y, gracias a Dios, hoy no estamos lamentando una tragedia mayor", manifestó el joven.

leonel chiarellaEl intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Lerotich detalló las duras consecuencias personales que atraviesa tras el siniestro, asegurando que debido al accidente perdió su trabajo y su estabilidad, además sufrió una lesión severa en su muñeca derecha que ya requirió dos cirugías de reconstrucción (de tres necesarias) y meses de rehabilitación; y anunció que venderá la motocicleta inmediatamente para costear sus gastos médicos.

Finalmente, el joven reveló que ya se comunicó de forma privada con el intendente Chiarella para ponerse a disposición y ver cómo puede retribuir a la sociedad. "Mi intención no es esquivar el problema. Me ofrecí para ayudar a dar un mensaje de concientización vial para que nadie repita mi error. Errar es humano, pero hacerse cargo también", concluyó.

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