Difundió imágenes

El intendente de Venado Tuerto pidió la inhabilitación para un motociclista imprudente que provocó un accidente

Leonel Chiarella repudió la "acción irresponsable" de Darién Lerotich, quien chocó tras realizar maniobras peligrosas. Por su parte, el conductor de la moto reconoció su error, reveló que perdió su empleo y ofreció colaborar en campañas de concientización.