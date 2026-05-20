La Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical y los gobernadores del partido mantuvieron hoy una reunión de trabajo en la sede del Comité Nacional, centrada en la situación económica, institucional y política del país. Participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), junto con el resto de las autoridades partidarias. En tanto, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés envió una carta de apoyo por no poder concurrir.
Con Pullaro y Chiarella, la UCR reunió a sus gobernadores y busca consolidar la unidad nacional
La Mesa Nacional y los mandatarios provinciales mantuvieron una jornada de trabajo en el Comité Nacional. Evaluaron la situación económica y convocaron a un gran encuentro federal.
Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene.
Se resolvió convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias.
Se expresó la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política. En esa línea, se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común.
Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional asumieron el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad. Lo harán desde las gobernaciones, las intendencias, los bloques legislativos y las estructuras partidarias y juveniles de todo el país, escuchando a la sociedad y construyendo consensos que estén a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra Nación.