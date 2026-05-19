Convocados por las máximas autoridades de la UCR a nivel nacional, los cinco gobernadores que responden a dicho signo político se reunirán este miércoles en Capital Federal. El encuentro será en horas del mediodía en la sede del comité.
Cumbre de gobernadores radicales en la sede del comité nacional
Será la primera reunión entre los mandatarios y la cúpula partidaria. Las autoridades de la UCR pretenden "escucharlos" y conocer su mirada sobre la coyuntura actual. Asistirá Maximiliano Pullaro; convoca Leonel Chiarella.
El cónclave es promovido por el titular de la fuerza, el santafesino Leonel Chiarella; y según pudo saber El Litoral, todos los mandatarios han comprometido su presencia. Concurrirán Maximiliano Pullaro y sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; Gustavo Valdés de Corrientes, Carlos Dadir de Jujuy y Leandro Zdero de Chaco.
Será el primer encuentro de la cúpula partidaria con los gobernadores del sector.
Visión
La aspiración de la conducción del radicalismo es analizar con los mandatarios la coyuntura actual por la que atraviesa el país, y generar un ámbito de trabajo sobre la base de una agenda de temas en común.
"Nos importa conocer la mirada de los gobernadores; escucharlos y poder conocer la visión que tienen sobre los diferentes temas que se presentan en la coyuntura para poder generar un ámbito de trabajo mancomunado", confió una fuente partidaria consultada por El Litoral.
En el devenir del encuentro, no se descarta el análisis de la situación política que atraviesa el país, y del escenario electoral que se avecina de cara a 2027.
Tomando distancia
El antecedente más cercano es el encuentro del Foro de Intendentes que tuvo lugar a fines de febrero en Santa Fe, que congregó a más de 300 dirigentes de todo el país y del que participaron Maximiliano Pullaro y el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mientras enviaron mensajes Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Szdero (Chaco).
En ese contexto, Cornejo dio cuenta de la necesidad de armar una alianza con La Libertad Avanza. "Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible", expresó, en referencia a que la UCR comparte electorado con Javier Milei.
"Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo, de Alem. Las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en Argentina", agregó el mandatario mendocino.
Pero los cinco no coinciden de momento en la estrategia a asumir. Cornejo, que al igual que Zdero en Chaco mantiene una alianza con La Libertad Avanza y propone ir por esa vía. Y Pullaro, junto a los Valdés (Juan Pablo y Gustavo) y Carlos Sadir promueven un armado de centro a través de Provincias Unidas.
Fue el propio Pullaro quien se ocupó de dejar en claro la postura de ese sector. "El radicalismo es el partido de la libertad, como decía Alfredo, pero también es el partido de la igualdad, no nos olvidemos de eso".
En un contexto que en los meses siguientes se fue modificando y fortaleciendo miradas críticas o alternativas, el santafesino se ocupó de dejar sentado que "no nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca".