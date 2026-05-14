En Rosario

Pullaro se reunió con los gobernadores de Mendoza, Chubut y Corrientes

El mandatario santafesino recibió a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, en la antesala de la participación en el encuentro nacional de intendentes organizado por la Red de Innovación Local. Pullaro valoró la importancia del diálogo entre gobernadores que producen riqueza para el país, y destacó la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo, la integración regional y las obras estratégicas para el interior.