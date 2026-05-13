Fue anunciado días atrás

El gobierno difundió el decreto del plan de protección de salarios a los estatales de Santa Fe

Establece que la detracción del salario por Códigos de Descuentos no puede superar el 25% del salario o el haber del pasivo. El objetivo central del plan es contribuir a mejorar el ingreso disponible de cada trabajador, aliviando la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock.