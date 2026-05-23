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Leonel Chiarella: “En Tandil se ve lo que implica que cuando no se roba, la plata alcanza"

Ante los más de 600 jóvenes que participan del campamento, el presidente de la UCR inauguró el evento y destacó la gestión del intendente Miguel Lunghi.

Chiarella puso como ejemplo de gestión al intendente local, Miguel Lunghi, al sostener que “en Tandil se ve claramente lo que implica un Estado honesto, eficiente y humano”.Chiarella puso como ejemplo de gestión al intendente local, Miguel Lunghi, al sostener que “en Tandil se ve claramente lo que implica un Estado honesto, eficiente y humano”.
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El presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, inauguró hoy el Encuentro de la región centro de la Juventud Radical en la ciudad de Tandil. Durante la apertura, afirmó: “Aquí se ve lo que implica que cuando no se roba, la plata alcanza: alcanza para tener educación de calidad, para tener salud pública de calidad y para tener una ciudad con infraestructura que hoy es una de las principales referencias innovadoras, productivas y de turismo receptivo del país”.

.Ante los más de 600 jóvenes que participan del campamento, el líder radical arengó a la militancia.

En ese marco, Chiarella puso como ejemplo de gestión al intendente local, Miguel Lunghi, al sostener que “en Tandil se ve claramente lo que implica un Estado honesto, eficiente y humano”.

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Ante los más de 600 jóvenes que participan del campamento, el líder radical arengó a la militancia: “Si trabajamos con unidad, con método y con la solidaridad entre radicales, les puedo asegurar que, más temprano que tarde, vamos a volver a poner al próximo presidente de la República Argentina”.

.“A la antipolítica le respondemos con más política y más militancia, estando al lado de los que están sufriendo”, sostuvo el jefe de la UCR.

“A la antipolítica le respondemos con más política y más militancia, estando al lado de los que están sufriendo”, añadió el jefe de la UCR, quien compartió el panel de apertura junto al intendente Lunghi y al presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia.

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Previo al inicio del encuentro juvenil, Chiarella fue recibido por Lunghi en el Comité local. Posteriormente, los dirigentes realizaron una recorrida por el Polo Sanitario de Tandil, que incluyó visitas al Hospital de Niños, el Centro Oncológico, el Hospital Central y el Laboratorio Municipal.

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