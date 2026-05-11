El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, calificó como “una verdadera fiesta” la inauguración de la renovada Plaza San Martín, que convocó a una gran cantidad de vecinos durante la tarde del domingo.
Chiarella destacó la transformación de Venado Tuerto tras la remodelación de la plaza San Martín
El intendente valoró la convocatoria y aseguró que la obra marca un antes y un después en el espacio público de la ciudad, en el proyecto que contó con el respaldo del gobierno provincial.
“La verdad que estamos muy contentos, se vivió una verdadera fiesta en la plaza San Martín, muchísima gente disfrutando de la plaza, que es el lugar de todos los venadenses”, expresó.
El mandatario remarcó que el espacio recuperado vuelve a posicionarse como un punto de encuentro central para toda la ciudad, sin distinción de barrios.
Chiarella destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico lo que permitió concretar una obra de gran magnitud.
“Es una plaza pensada para los próximos años, para las próximas generaciones, y ahora es el deber de todos poder cuidarla”, sostuvo.
Entre las principales mejoras, señaló la incorporación de nuevos juegos infantiles, distribuidos en dos sectores diferenciados —uno para niños pequeños y otro para mayores—, además del piso de caucho, que requiere mantenimiento específico.
También destacó que se preservaron elementos históricos del lugar, como los bancos tradicionales, que fueron reubicados en sectores verdes bajo los árboles para mejorar la experiencia de uso.
Una obra que cierra debates
Consultado sobre las discusiones previas en torno a la inversión, el intendente consideró que la respuesta estuvo en la participación de la comunidad.
“Cuando uno toma decisiones pensando en el futuro, a veces generan discusión, pero lo que se vivió demuestra que fue una decisión acertada”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que la plaza no debe analizarse de manera aislada, sino dentro de un plan integral de obras que se ejecuta en la ciudad.
Un plan de obras en marcha
Chiarella enumeró una serie de intervenciones que se desarrollan en paralelo, entre ellas: la avenida Circunvalación, obras de cloacas, construcción de viviendas, la finalización de la Escuela 238, la pista de atletismo del Parque Municipal, el Centro de Justicia Penal, avances en iluminación LED y pavimento, el cierre del basural, el desarrollo del Área Recreativa Norte, entre tantos otros.
“Cuando vemos todo el conjunto de obras, la plaza cobra aún más valor dentro del desarrollo de la ciudad”, remarcó.
Lo que viene: microcentro y nuevas inauguraciones
El intendente adelantó que en los próximos días comenzarán obras en el microcentro, especialmente sobre calle Belgrano, con el objetivo de avanzar en un centro comercial a cielo abierto.
“Va a implicar molestias, pero son necesarias para mejorar la ciudad”, explicó.
Además, confirmó que el 25 de mayo se inaugurará la Sala 2 del Centro Cultural Municipal, que llevaba más de una década cerrada y será reabierta completamente renovada.
Obras para dar respuesta a los barrios
En otro tramo de la entrevista, Chiarella se refirió a reclamos vecinales, especialmente en el barrio Santa Fe, donde se ejecutan obras hidráulicas para mejorar el escurrimiento.
Detalló que se están construyendo emisarios pluviales y que se avanzará en un plan de cordón cuneta para eliminar zanjas y reducir los problemas de anegamiento.
“Son obras que llevan tiempo, pero ya están en ejecución y forman parte de un plan que nos propusimos completar en un año o un año y medio”, señaló.
Una ciudad en transformación
El intendente concluyó destacando el momento que atraviesa Venado Tuerto en materia de infraestructura y desarrollo.
“Prefiero que haya molestias porque se están haciendo obras y no porque no se hace nada”, afirmó, subrayando que la ciudad vive un proceso de transformación con múltiples frentes abiertos.