Suspenden los shows

Tragedia en la Panamericana: la nena de dos años que murió era hija de un músico de Rodrigo Tapari

Un desperfecto mecánico en plena autopista derivó en un choque fatal a la altura de General Pacheco. El reconocido cantante tropical suspendió sus presentaciones de este fin de semana en señal de duelo y acompañamiento a la familia afectada.