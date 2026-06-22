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Reportan muertos y heridos

Un colectivo subió a una vereda en la rambla de Mar de Plata y atropelló a varias personas

El grave accidente ocurrió en la zona costera de la localidad balnearia, a la altura del skatepark. Un colectivo de la línea 532 perdió el control, embistió a personas que aguardaban en una parada y provocó la muerte de al menos un peatón.

Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad.Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad.
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Una tragedia conmociona a Mar del Plata luego de que un colectivo de la línea 532 se despistara, subiera a la vereda y atropellara a varias personas que se encontraban en una parada de colectivos sobre la costa de la ciudad.

Al menos un muerto

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. Como consecuencia del violento impacto, al menos una persona murió en el lugar y varias más resultaron heridas, según informó la prensa local.

Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.

Tras el siniestro, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.

Autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas.Autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas.

De acuerdo con lo trascendido, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.

Se investiga

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino. En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mirá tambiénChoque entre un colectivo y un auto en Mataderos: al menos seis personas resultaron heridas

Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del colectivo en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense.

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