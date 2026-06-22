Reportan muertos y heridos

Un colectivo subió a una vereda en la rambla de Mar de Plata y atropelló a varias personas

El grave accidente ocurrió en la zona costera de la localidad balnearia, a la altura del skatepark. Un colectivo de la línea 532 perdió el control, embistió a personas que aguardaban en una parada y provocó la muerte de al menos un peatón.