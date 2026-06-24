San José del Rincón

Recapturaron a "Pistolón" Perezlindo tras una semana de intensa búsqueda en la costa

Un operativo sostenido durante una semana permitió localizar y detener nuevamente al joven que se había fugado de la Comisaría 14ta. La captura se concretó en una vivienda de la costa tras un despliegue coordinado de personal de la Sexta Zona de Inspección.