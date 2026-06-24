La fuga de Matías Ezequiel Perezlindo, conocido en el ambiente policial y judicial como "Pistolón", llegó a su fin durante la tarde del martes 23 de junio luego de una intensa búsqueda que se extendió por siete días y movilizó a distintas dependencias policiales del corredor costero santafesino.
Recapturaron a "Pistolón" Perezlindo tras una semana de intensa búsqueda en la costa
Un operativo sostenido durante una semana permitió localizar y detener nuevamente al joven que se había fugado de la Comisaría 14ta. La captura se concretó en una vivienda de la costa tras un despliegue coordinado de personal de la Sexta Zona de Inspección.
El episodio que desencadenó el operativo tuvo lugar en las primeras horas del martes 16 de junio. Horas antes, Perezlindo, de 26 años, había sido aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa en el marco de una causa iniciada por un presunto hecho de robo y resistencia a la autoridad ocurrido en inmediaciones de Callejón Vergara.
La fuga
Tras su traslado a la Comisaría 14ta de San José del Rincón, el detenido permanecía alojado en la dependencia cuando, cerca de las 6.55, aprovechó una circunstancia vinculada al relevo de guardia para protagonizar una violenta evasión.
Según fuentes policiales, durante el procedimiento de traspaso de las esposas reglamentarias, el hombre agredió al personal de servicio y logró escapar por el sector posterior de la dependencia.
La maniobra le permitió alcanzar la vía pública llevando aún colocada una de las esposas en su muñeca derecha.
La situación generó una inmediata reacción de las autoridades policiales. Desde la Jefatura de la Unidad Regional I se dispuso un operativo cerrojo de urgencia y se iniciaron allanamientos, verificaciones y recorridas en distintos domicilios frecuentados por el prófugo. Paralelamente se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación.
Un cerco que terminó cerrándose
Con el paso de los días, la investigación fue concentrándose en distintos sectores de la zona oeste de Rincón, especialmente en los bañados y áreas próximas al terraplén, donde los investigadores presumían que el evadido podía encontrar refugio aprovechando su profundo conocimiento del terreno.
La conducción de las tareas quedó bajo la órbita de la Sexta Zona de Inspección, que dispuso un esquema de vigilancia permanente. Mientras móviles identificables realizaban patrullajes preventivos y recorridas de saturación, grupos de efectivos de civil desarrollaban observaciones discretas en sectores considerados estratégicos.
El despliegue incluyó además controles nocturnos, requisas autorizadas y seguimientos sobre posibles contactos del buscado. Las fuentes consultadas indicaron que el objetivo era reducir progresivamente los movimientos del prófugo hasta determinar con precisión el lugar donde permanecía oculto. Esa información terminó llegando durante la jornada del martes 23.
Las tareas de inteligencia permitieron establecer que Perezlindo se encontraba refugiado en una vivienda ubicada en la zona de Ubajay y Los Algarrobos, inmueble que además poseía una salida alternativa hacia Pasaje Los Chañares, circunstancia que obligó a diagramar un operativo de cierre simultáneo.
Mientras una comisión avanzaba hacia el frente de la propiedad, otro grupo de uniformados tomó posiciones en la parte posterior para impedir cualquier intento de fuga. Fue entonces cuando los agentes observaron movimientos compatibles con la presencia del prófugo detrás de un ventanal parcialmente cubierto con chapas.
Escape frustrado y recaptura
Al advertir el despliegue policial, Perezlindo intentó escapar una vez más. Según la reconstrucción oficial, saltó hacia el patio interno y comenzó una carrera a pie entre las construcciones del predio. Los efectivos le impartieron la voz de alto e iniciaron una persecución que concluyó pocos instantes después, cuando lograron interceptarlo y reducirlo.
La detención se concretó sin que se registraran personas lesionadas. Tras la captura, el hombre fue trasladado inicialmente a la Comisaría 28va de Colastiné, donde fue sometido a los exámenes médicos de rigor. Posteriormente, por disposición del fiscal interviniente, fue derivado a otra dependencia policial donde quedó alojado bajo medidas especiales de custodia.
La recaptura puso punto final a una búsqueda que durante una semana mantuvo en vilo a vecinos y autoridades de la costa santafesina.
Historial delictivo
Perezlindo no es un desconocido para los investigadores. Registra antecedentes por distintos hechos delictivos y ya había protagonizado episodios de evasión y violaciones de medidas judiciales en el corredor costero, circunstancias que contribuyeron a que su búsqueda fuera considerada prioritaria desde el primer momento.
El perfil y el historial delictivo del implicado en la región ya contaban con un marcado seguimiento por parte de la justicia. Lo que sigue son algunos de los hechos protagonizados por "Pistolón".
- Fuga y recaptura en el río: Antecedente de su previo intento de evasión ocultándose en el Río Colastiné
- Condena por amenazas califcadas: Sentencia previa dictada por amedrentamiento violento a vecinos del corredor costero.
- Violación de restricciones judiciales: Detenciones anteriores por incumplir de forma sistemática las perimetrales vigentes.
- Hechos contra la propiedad en zona de terraplén: Actuaciones y denuncias vinculadas a delitos rurales y sustracción de ganado menor.