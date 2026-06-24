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Detuvieron a la madre y al padrastro

Investigan la muerte de un nene de 2 años en Salta

La víctima ingresó sin vida a un hospital materno tras haber sido trasladada de urgencia. Mientras la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, los abuelos paternos denunciaron que venían alertando a la Justicia por reiterados maltratos.

Investigan la muerte de un nene de 2 años en Salta. Foto: NA.Investigan la muerte de un nene de 2 años en Salta. Foto: NA.
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La Justicia de Salta investiga la muerte de un niño de 2 años y se ordenó la detención de su madre y padrastro, mientras se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para conocer los motivos del deceso. Un dato que expusieron los abuelos paternos de Thiago Altamirano es que desde 2025 venían denunciando a la mujer por maltratos.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, investiga las circunstancias que rodean la muerte del pequeño, ocurrida en las últimas horas en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Según consta en las actuaciones, fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.

Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Mientras aguardan al resultado de la necropsia, el fiscal solicitó ante el juez de Garantías en turno la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja.

Además, los familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y contención por parte de la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

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El enojo de los abuelos paternos

“Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, manifestó Marta, abuela paterna del niño, en diálogo con medios locales.

Tanto ella como su marido cuestionaron la lentitud de la Justicia y los reiterados reclamos ante organismos judiciales. En este sentido, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.

“Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica”, sostuvo.

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