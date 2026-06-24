Detuvieron a la madre y al padrastro

Investigan la muerte de un nene de 2 años en Salta

La víctima ingresó sin vida a un hospital materno tras haber sido trasladada de urgencia. Mientras la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia, los abuelos paternos denunciaron que venían alertando a la Justicia por reiterados maltratos.