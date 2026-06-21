Tragedia

Investigan la muerte de una mujer y un hombre en una vivienda de la zona norte de Santa Fe

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este domingo en un departamento ubicado sobre calle Venezuela al 10400. Personal policial llegó al lugar tras una denuncia por detonaciones y encontró dos personas fallecidas con heridas de arma de fuego. La Fiscalía ordenó pericias criminalísticas y la intervención de la Brigada de Homicidios.