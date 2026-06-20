Una avioneta se habría precipitado este sábado en una zona rural de Cayastacito, en el departamento San Justo, cerca del cruce de las rutas 62 y 82S. El hecho habría activado un amplio operativo de investigación.
Cayó una avioneta en una zona rural de Cayastacito
El accidente ocurrió este sábado en inmediaciones del cruce de las rutas 62 y 82S. Personal policial y equipos de emergencia se dirigieron al lugar y se aguarda información oficial sobre las personas involucradas.
En el lugar estarían trabajando distintas fuerzas de seguridad de manera conjunta, entre ellas Policía Federal y la PDI, con intervención de la Fiscalía Federal de Santa Fe.
De acuerdo a las primeras versiones, en el interior de la aeronave no habría elementos visibles, aunque los equipos intervinientes estarían utilizando escáneres y tecnología específica para determinar si podrían existir rastros de posibles estupefacientes.
Asimismo, no habría personas individualizadas hasta el momento. Sin embargo, se habría observado la salida de al menos dos vehículos del lugar tras el presunto descenso de la avioneta, un dato que también sería materia de investigación.
Las actuaciones continuarían bajo estricta reserva mientras se avanza en las pericias en la zona rural, donde el operativo se mantendría activo.
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