Un importante operativo policial se llevó adelante en el barrio porteño de Once, donde se incautó un millonario cargamento de ropa y calzado presuntamente ingresado de manera ilegal al país. El procedimiento se concentró en una galería comercial ubicada en la Recova de avenida Pueyrredón, en inmediaciones de Plaza Miserere.
Megaoperativo en Once: secuestran ropa de contrabando valuada en 123 millones de pesos
Un operativo en la galería “La Juanita”, frente a Plaza Miserere, terminó con el secuestro de más de 13 mil prendas ingresadas de forma irregular.
La intervención se originó a partir de una investigación sobre la venta mayorista de indumentaria de origen importado que habría sido comercializada fuera de los controles fiscales correspondientes. Según estimaciones oficiales, la mercadería secuestrada tiene un valor de mercado que ronda los 123 millones de pesos.
El operativo se desplegó de manera simultánea en distintos locales de la galería “La Juanita”, donde funcionaban al menos nueve comercios vinculados a la venta de indumentaria. Allí se encontraron bultos con prendas de vestir, calzado deportivo y otros artículos textiles.
Despliegue policial
La causa se inició tras una pesquisa realizada por la Unidad Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que detectó posibles maniobras de comercialización de productos ingresados al país sin la documentación correspondiente.
Con esos elementos, el Juzgado en lo Penal Económico N°1 dispuso las órdenes de allanamiento que derivaron en el megaoperativo ejecutado por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), con apoyo de grupos de contención y la participación de personal de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante los procedimientos se verificó la existencia de mercadería de origen extranjero que habría ingresado al circuito comercial sin cumplir los controles aduaneros vigentes, lo que configura una presunta infracción al Código Aduanero.
Los trabajos se realizaron de manera coordinada en los distintos locales intervenidos, con el objetivo de preservar la documentación, asegurar la mercadería y evitar la continuidad de la actividad comercial investigada.
Secuestro de mercadería
Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron más de 13 mil prendas de vestir y alrededor de 250 pares de zapatillas. Entre los artículos secuestrados se contabilizaron camperas, remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior.
Toda la mercadería quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su origen y la responsabilidad de los involucrados en la presunta maniobra de contrabando.
La investigación apunta a establecer si existía una red organizada dedicada a la distribución mayorista de indumentaria ingresada de forma irregular, con capacidad de abastecer a distintos comercios de la zona comercial de Once.
En paralelo, los investigadores analizan la documentación secuestrada en los allanamientos para reconstruir la operatoria comercial y el circuito de ingreso de la mercadería al país.
El caso continúa bajo la órbita del Juzgado en lo Penal Económico N°1, mientras no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco de la causa que busca desarticular posibles redes de contrabando en uno de los polos comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.