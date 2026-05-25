En horas de la noche de ayer, personal policial que prestaba servicio adicional en un hipermercado ubicado sobre Ruta Nacional 168 intervino tras ser alertado por el sector de seguridad del comercio sobre una persona que habría intentado sustraer mercadería del área de perfumería.
Sustrajo artículos de perfumería de un hipermercado y terminó preso
El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 168. La maniobra fue detectada por las cámaras de seguridad y el sospechoso fue interceptado por policías que cumplían servicio adicional en el lugar.
Según informaron fuentes policiales a El Litoral, el procedimiento se inició en horas de la noche del domingo, cuando el personal del sector de monitoreo y seguridad interna del establecimiento comercial —cuyo predio se levanta a la vera de la mencionada conexión vial— detectó un comportamiento sospechoso a través de las cámaras de videovigilancia.
En la mira de las cámaras
Un individuo que recorría las góndolas del sector de perfumería e higiene personal comenzó a guardar diversos elementos de alto valor comercial entre sus ropas, intentando disimular sus movimientos. Convencido de haber burlado la vigilancia, el sospechoso enfiló hacia la salida, atravesando la línea de cajas sin intenciones de abonar los artículos que llevaba consigo.
Sin embargo, los operadores del sistema de cámaras ya habían dado el aviso correspondiente al personal policial que se encontraba prestando servicio de policía adicional en el complejo.
Arresto en la salida
Apenas cruzó los límites de facturación, el involucrado fue interceptado de manera pacífica pero firme por los uniformados actuantes. Al realizarse el chequeo preventivo, los efectivos procedieron al secuestro de una importante cantidad de artículos de tocador, cremas y elementos de perfumería que pertenecían al stock del comercio y de los cuales el sujeto no poseía comprobante de compra.
Ante la flagrancia del delito, se procedió a la inmediata aprehensión del malviviente. El procedimiento y los elementos recuperados fueron trasladados por razones de jurisdicción a la dependencia policial de la zona, donde se entabló comunicación con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que el sujeto sea identificado por el delito de "Tentativa de hurto".