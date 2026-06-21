Los fundamentos del juez

Por qué condenaron a los dueños de los perros que mataron a Diego Román en Recreo

El Dr. Pablo Busaniche consideró probado que los acusados conocían la agresividad de sus canes pero descartó el dolo eventual al entender que el vínculo afectivo con los animales les impidió considerar que podrían perpetrar un ataque mortal.