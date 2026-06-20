Un voraz incendio se desató durante la madrugada de este sábado en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe.
Dramático incendio en Santa Fe: bomberos rescataron a un hombre y a uno de sus perros
Debieron practicar maniobras de RCP al animal. Otra de las mascotas no reaccionó a pesar del esfuerzo del personal de emergencias. El dueño de casa fue hospitalizado.
El siniestro dejó como saldo a un hombre hospitalizado, importantes daños materiales y una conmovedora escena: personal de bomberos realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvarle la vida a una de las mascotas de la casa.
El hecho ocurrió alrededor de las 2.50 en un inmueble de precarias características ubicado en calle Las Margaritas al 10.300, entre Los Pinos y Los Nogales.
Contrarreloj
Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE).
Al notar la densidad del humo y las llamas, los policías ingresaron arriesgando su integridad y lograron extraer con vida al propietario, identificado como E. F., quien yacía tendido en el suelo del comedor.
Minutos después arribó la unidad 6252 del Cuartel Zona Norte de la Dirección General de Bomberos Zapadores.
Mientras un equipo de salud del servicio de emergencias provincial 107 trasladaba de urgencia al damnificado hacia el Hospital Iturraspe, los bomberos se abocaron simultáneamente a la extinción del fuego y a una segunda inspección de búsqueda y rescate dentro de la propiedad.
Mascotas
Aunque no se encontraron más personas en el interior, los bomberos hallaron a dos perros gravemente afectados por la inhalación de monóxido de carbono.
En un acto de extrema entrega, los agentes les practicaron maniobras de RCP en la vereda. Lamentablemente uno de los canes falleció, pero lograron reanimar al segundo.
Posteriormente, personal de la Policía Ecológica se encargó de trasladar de urgencia al animal sobreviviente hacia una clínica veterinaria, bajo la tutela de la organización proteccionista "Al Rescate".
Daños
Las llamas se concentraron principalmente en un dormitorio de la vivienda. Para sofocar el fuego, los bomberos debieron trabajar con una línea devanadera por casi una hora y media.
El fuego destruyó en distintas proporciones un ropero con prendas de vestir, una cama de dos plazas, un caloventor, un televisor antiguo, una silla y una mesa de luz.
La intensidad del calor provocó la caída de mampostería y del cielorraso, mientras que el resto de la casa resultó afectada por el intenso hollín.
Las dotaciones dieron por finalizadas las tareas de enfriamiento y regresaron al cuartel a las 4.25 de la madrugada, en una jornada marcada por el profesionalismo de las fuerzas de seguridad y salud locales.