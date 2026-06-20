Un violento episodio tuvo lugar en los primeros minutos de la madrugada de este sábado en las calles de Santo Tomé, cuando un hombre de 40 años terminó tras las rejas luego de agredir al personal policial con dos armas blancas de gran porte en distintas secuencias.
Un hombre atacó a policías con temibles armas blancas
Tiene 40 años y amenazó a los uniformados con un machete y una chuza con largo mango de madera. El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico.
El hecho se desencadenó mientras efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban un patrullaje preventivo de rutina por la zona.
En ese momento, divisaron a una pareja —un hombre y una mujer— que caminaba por la vía pública. Al notar su presencia y ver actitudes sospechosas, los uniformados les dieron la voz de alto.
Lejos de acatar la orden, el sospechoso extrajo un arma blanca e intentó atacar a los policías.
De inmediato, el agresor emprendió una veloz huida a pie por la calle Santa Fe e ingresó a una vivienda cercana, siempre bajo la atenta mirada de los agentes que lo perseguían de cerca.
Máxima tensión
Al llegar al inmueble, la tensión aumentó. El hombre volvió a increpar de forma sumamente violenta a los uniformados, esta vez manipulando un elemento cortante de dimensiones aún mayores con el claro objetivo de evitar que lo esposaran.
Ante el peligro inminente y la agresividad del sujeto, los efectivos en el lugar solicitaron apoyo urgente por radio, comisionándose de inmediato varias unidades móviles a la escena.
Bajo control
Gracias al rápido despliegue de los refuerzos, el personal policial logró reducir y aprehender al atacante.
En el lugar, la policía procedió al secuestro de dos armas blancas de fabricación casera un machete con mango negro de aproximadamente 45 centímetros de longitud y un cuchillo tipo casero con mango de madera de unos 40 centímetros de largo.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial y las actuaciones legales del caso quedaron a cargo de la Subcomisaría 15° de la ciudad, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.