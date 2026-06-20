#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Santo Tomé

Un hombre atacó a policías con temibles armas blancas

Tiene 40 años y amenazó a los uniformados con un machete y una chuza con largo mango de madera. El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico.

Las armas incautadas al violento sujeto que fue arrestado. Foto: El LitoralLas armas incautadas al violento sujeto que fue arrestado. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un violento episodio tuvo lugar en los primeros minutos de la madrugada de este sábado en las calles de Santo Tomé, cuando un hombre de 40 años terminó tras las rejas luego de agredir al personal policial con dos armas blancas de gran porte en distintas secuencias.

El hecho se desencadenó mientras efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban un patrullaje preventivo de rutina por la zona.

En ese momento, divisaron a una pareja —un hombre y una mujer— que caminaba por la vía pública. Al notar su presencia y ver actitudes sospechosas, los uniformados les dieron la voz de alto.

Lejos de acatar la orden, el sospechoso extrajo un arma blanca e intentó atacar a los policías.

De inmediato, el agresor emprendió una veloz huida a pie por la calle Santa Fe e ingresó a una vivienda cercana, siempre bajo la atenta mirada de los agentes que lo perseguían de cerca.

Máxima tensión

Al llegar al inmueble, la tensión aumentó. El hombre volvió a increpar de forma sumamente violenta a los uniformados, esta vez manipulando un elemento cortante de dimensiones aún mayores con el claro objetivo de evitar que lo esposaran.

Ante el peligro inminente y la agresividad del sujeto, los efectivos en el lugar solicitaron apoyo urgente por radio, comisionándose de inmediato varias unidades móviles a la escena.

El acusado tiene 40 años y terminó tras las rejas. Foto: El LitoralEl acusado tiene 40 años y terminó tras las rejas. Foto: El Litoral

Bajo control

Gracias al rápido despliegue de los refuerzos, el personal policial logró reducir y aprehender al atacante.

En el lugar, la policía procedió al secuestro de dos armas blancas de fabricación casera un machete con mango negro de aproximadamente 45 centímetros de longitud y un cuchillo tipo casero con mango de madera de unos 40 centímetros de largo.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y las actuaciones legales del caso quedaron a cargo de la Subcomisaría 15° de la ciudad, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro