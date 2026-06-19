Un adolescente de 16 años fue detenido este viernes en la capital de la provincia de Santa Fe tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Cayó un adolescente con una “tumbera” por un robo calificado ocurrido en Santa Fe
El presunto delincuente tiene 16 años y fue atrapado por la Policía de Investigaciones. El asalto que se trata de esclarecer ocurrió en el mes de abril y habría sido perpetrado por una banda integrada por varios menores de edad.
Al menor de edad se lo vincula directamente con el violento robo de una motocicleta ocurrido a mediados de abril en una concurrida intersección del norte de la ciudad.
Durante el procedimiento, los efectivos también lograron secuestrar una tumbera (arma de fuego de fabricación casera).
En banda
El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 13 de abril en la esquina de las avenidas Aristóbulo del Valle y Gorriti.
En esa oportunidad, la víctima fue interceptada por un grupo de menores de edad quienes, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el motovehículo y se dieron a la fuga.
Si bien la policía logró recuperar el rodado pocas horas después del asalto, la investigación continuó abierta para dar con los responsables.
Allanamiento
Los avances en la causa, logrados por personal del Departamento Compleja 1 de la PDI (dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad), permitieron identificar a uno de los presuntos autores del asalto.
Con los datos recabados, y bajo las órdenes de la Justicia, los efectivos policiales desplegaron este viernes un sorpresivo operativo en una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Urquiza al 7800.
En el domicilio se secuestraron: un teléfono celular, un arma de fuego de fabricación casera (tumbera) calibre .22 y otros elementos de interés.
Responsabilidad
Al tratarse de un menor de edad, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria.
La funcionaria judicial dispuso que el joven de 16 años sea formalmente identificado y procesado por los siguientes delitos: robo calificado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda y tenencia indebida de arma de fuego.