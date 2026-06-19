Narco barrial

Secuestran diez plantas de marihuana en una vivienda en Laguna Paiva

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª en una casa ubicada sobre calle 9 de Julio. La investigación se originó tras tareas desarrolladas por la Policía de Investigaciones y quedó encuadrada en la legislación nacional y provincial sobre estupefacientes.