Un operativo realizado en la ciudad de Laguna Paiva culminó con el secuestro de diez plantas de cannabis en una vivienda particular, en el marco de una investigación vinculada a una presunta infracción a la legislación vigente en materia de estupefacientes.
Secuestran diez plantas de marihuana en una vivienda en Laguna Paiva
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 13ª en una casa ubicada sobre calle 9 de Julio. La investigación se originó tras tareas desarrolladas por la Policía de Investigaciones y quedó encuadrada en la legislación nacional y provincial sobre estupefacientes.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 13ª y tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle 9 de Julio al 2400. La medida se concretó tras una serie de actuaciones investigativas desarrolladas previamente por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Fuentes policiales indicaron que la intervención se produjo por disposición del fiscal de turno, doctor Marchi, quien ordenó dar continuidad a las actuaciones una vez concluidas las tareas de investigación preliminar.
Sin autorización para cultivo
Durante la diligencia, los agentes verificaron la existencia de plantas de cannabis en el inmueble y avanzaron con las consultas correspondientes para determinar si el responsable de la vivienda contaba con autorización legal para el cultivo.
Las averiguaciones permitieron establecer que el morador no poseía una autorización vigente otorgada por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), sistema nacional que regula y habilita determinados cultivos con fines medicinales, terapéuticos o de investigación en los casos contemplados por la normativa.
Ante esta situación, la autoridad judicial dispuso la identificación dactiloscópica del involucrado y el secuestro preventivo de las plantas encontradas.
Como resultado del procedimiento, los uniformados incautaron ocho macetas que contenían ejemplares de marihuana y otras dos plantas cultivadas directamente en tierra, totalizando diez ejemplares de cannabis.
Encuadre legal
El hombre investigado, de 62 años, fue correctamente identificado en el marco de la causa, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad. Por disposición judicial, continuó en libertad mientras avanzan las actuaciones tendientes a determinar el encuadre legal definitivo del caso.
La investigación se desarrolla bajo las previsiones de la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes y de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, normativa que regula la persecución penal de delitos vinculados con la comercialización minorista de drogas en territorio santafesino.
Por estas horas, la causa permanece en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas procesales a partir de los informes técnicos y periciales que se incorporarán al expediente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.