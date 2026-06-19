César Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco, fue trasladado a un centro de salud mental luego de atravesar una fuerte crisis mientras permanecía detenido en el Complejo Penitenciario I.
César Sena fue internado en un centro de salud mental de Chaco
La medida se tomó luego de que el condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski atravesara una fuerte descompensación emocional mientras permanecía alojado en una unidad penitenciaria provincial.
La información fue confirmada por su abogado, Ricardo Osuna, quien indicó que actualmente se encuentra internado en el área de psiquiatría del Hospital Perrando, donde recibe atención especializada y seguimiento médico.
El traslado
Según trascendió, Sena era asistido por profesionales de la salud mental desde antes de quedar detenido por el caso que conmocionó a Chaco en 2023. Sin embargo, en las últimas horas habría sufrido una crisis de mayor intensidad que motivó su derivación inmediata a un centro de salud.
Por ese motivo, las autoridades dispusieron su traslado a la sala 13 del Hospital Perrando, correspondiente al servicio de psiquiatría, donde permanece bajo observación.
La condena
En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal, condenó a César Sena a prisión perpetua al considerarlo responsable del femicidio de Cecilia Strzyzowski.
La sentencia puso fin a uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años en la provincia y estableció la responsabilidad penal del acusado en el crimen ocurrido en junio de 2023.
Las condenas a los demás implicados
En la misma causa también fueron condenados Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena, quienes recibieron la pena de prisión perpetua tras ser hallados culpables como partícipes necesarios del hecho.
Por otra parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió una condena de cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses por el mismo delito y posteriormente recuperó la libertad.
En tanto, Griselda Lucía Reynoso fue absuelta durante el juicio al ser considerada inocente de los cargos que se le imputaban.
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