Un procedimiento de rutina realizado durante la madrugada en el distrito costero de Alto Verde derivó en la demora de un joven sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente ordenado por la Justicia Federal.
Alto Verde: cayó durante un control policial y descubrieron que tenía pedido de captura
El joven, de 24 años, fue interceptado durante un control preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico. Al verificar sus antecedentes, los agentes constataron que registraba un pedido de captura y detención vigente emitido por un juzgado federal.
El episodio tuvo lugar en la intersección de Directora Gaidú y Demetrio Gómez, en momentos en que personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe desarrollaba tareas preventivas en el marco de los habituales patrullajes de seguridad desplegados en distintos sectores de la ciudad.
Chequeo de calle
Según trascendió, los uniformados observaron a un hombre que circulaba por la zona y resolvieron identificarlo. La medida forma parte de los controles preventivos que se realizan de manera periódica con el objetivo de verificar antecedentes y detectar situaciones de interés para la Justicia.
Una vez obtenidos sus datos filiatorios, los efectivos consultaron las bases informáticas correspondientes y comprobaron que sobre el individuo, de 24 años, recaía un pedido de captura y detención vigente emitido por un Juzgado Federal con fecha 27 de marzo de 2026.
Frente a este escenario, el procedimiento cambió de carácter. Los agentes procedieron a la demora del joven y adoptaron las medidas de rigor establecidas para este tipo de situaciones.
En sede policial
Posteriormente, el involucrado fue trasladado a una dependencia policial, previo examen médico legal, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Por el momento no trascendieron detalles sobre la causa que motivó el requerimiento judicial ni las circunstancias que originaron la orden de captura. Ese aspecto forma parte de las actuaciones que ahora deberán ser coordinadas entre las autoridades policiales y el órgano judicial que interviene en el caso.
El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió hacer efectiva una medida judicial que permanecía vigente, en el marco de las tareas de control y prevención que se realizan diariamente en distintos puntos de la capital provincial.