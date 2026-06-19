Santa Fe

Alto Verde: cayó durante un control policial y descubrieron que tenía pedido de captura

El joven, de 24 años, fue interceptado durante un control preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico. Al verificar sus antecedentes, los agentes constataron que registraba un pedido de captura y detención vigente emitido por un juzgado federal.