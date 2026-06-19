Un operativo preventivo movilizó a las fuerzas de seguridad en la provincia de Jujuy luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un objeto de características inusuales en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
Encontraron un contenedor para transportar granadas en un barrio de Jujuy
El hallazgo se produjo en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Personal de la División Explosivos intervino para inspeccionar el elemento y descartó riesgos para la población. La Justicia busca determinar cómo llegó al lugar.
Tras la intervención de especialistas de la División Explosivos de la Policía provincial, se confirmó que se trataba de un contenedor diseñado para el transporte de granadas, un elemento de uso militar cuyo origen ahora es materia de investigación judicial.
El hallazgo y el despliegue de seguridad
El procedimiento comenzó cuando una denuncia advirtió sobre la presencia de un objeto sospechoso en un sector del barrio. Ante la posibilidad de que pudiera contener material explosivo, las autoridades activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones y desplazaron al lugar personal especializado.
Como primera medida, la zona fue delimitada para evitar la circulación de personas mientras se realizaba la inspección técnica. Los especialistas evaluaron el estado del elemento y verificaron que se trataba de un contenedor utilizado para transportar granadas, aunque sin explosivos en su interior.
Una vez descartado cualquier riesgo para los vecinos, el material fue secuestrado para ser sometido a pericias. Los investigadores intentan establecer cómo llegó hasta ese sector de la ciudad y si existe algún vínculo con hechos delictivos o con la tenencia ilegal de material de uso militar.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el contenedor presentaba signos de desgaste y que será analizado por peritos para determinar su procedencia, antigüedad y posible utilización. El expediente quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir el recorrido del objeto antes de su hallazgo.
El operativo concluyó sin incidentes y no fue necesario evacuar viviendas cercanas, ya que las inspecciones confirmaron que el elemento no representaba un peligro inmediato para la población. Sin embargo, las autoridades remarcaron la importancia de no manipular objetos sospechosos y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad cuando se detectan elementos de este tipo.
La investigación y los antecedentes recientes
El hallazgo se produce en un contexto en el que Jujuy registró durante los últimos meses varios procedimientos relacionados con explosivos o elementos de uso militar. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en marzo, cuando un operativo en un comedor comunitario derivó en el secuestro de una granada, armas de fuego y otros elementos tras una amenaza que obligó a evacuar el lugar.
En otro episodio, ocurrido en febrero, la División Explosivos intervino en una vivienda del mismo barrio Alto Comedero luego de que una vecina reportara la presencia de un artefacto reglamentario de uso militar. En aquella oportunidad, el objeto también fue retirado bajo estrictas medidas de seguridad y trasladado para su resguardo, sin que se registraran personas heridas.
Estos antecedentes llevaron a los investigadores a analizar si existe alguna relación entre los distintos hallazgos registrados en la provincia durante los últimos meses o si se trata de episodios aislados.
Desde las fuerzas de seguridad recordaron que cualquier elemento vinculado con armamento, municiones o explosivos debe ser manipulado exclusivamente por personal especializado.
Incluso cuando un objeto aparenta estar vacío o fuera de funcionamiento, su estado real solo puede determinarse mediante una inspección técnica realizada por expertos.
En ese sentido, remarcaron que la activación de los protocolos de seguridad permite minimizar riesgos tanto para los vecinos como para el personal interviniente.
Los procedimientos incluyen el aislamiento preventivo del área, la inspección del objeto, la verificación de que no existan otros elementos similares en las inmediaciones y, finalmente, el traslado del material a un lugar seguro para su análisis o destrucción, según corresponda.
Mientras avanzan las pericias, la investigación continúa enfocada en determinar el origen del contenedor y establecer si perteneció a alguna fuerza de seguridad o si llegó al lugar por otra vía. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni imputadas en relación con el hallazgo.