Sorpresa

Halló un revólver mientras pescaba en la zona sur de Santa Fe

El inesperado hallazgo ocurrió frente al sector conocido como "La Virgencita". Un pescador encontró el arma dentro de una bolsa de nylon y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que derivó en una intervención policial y el secuestro del revólver para su análisis.