Lo que comenzó como una jornada de pesca terminó derivando en una intervención policial y el secuestro de un arma de fuego cuya procedencia ahora es materia de investigación.
Halló un revólver mientras pescaba en la zona sur de Santa Fe
El inesperado hallazgo ocurrió frente al sector conocido como "La Virgencita". Un pescador encontró el arma dentro de una bolsa de nylon y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que derivó en una intervención policial y el secuestro del revólver para su análisis.
El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en inmediaciones del Arco Sur de la ciudad de Santa Fe, más precisamente sobre avenida Presidente Arturo Illia, frente al sector conocido popularmente como "La Virgencita".
Según trascendió, un hombre que se encontraba pescando en la zona advirtió que su línea se había enganchado en un objeto sumergido. En principio creyó que se trataba de algún elemento arrastrado por la corriente, una situación habitual en ese sector ribereño.
Sin embargo, al recuperar el objeto descubrió que se trataba de una bolsa de nylon negra. La sorpresa fue mayor cuando, al revisar su contenido, encontró un arma de fuego.
Denuncia al 911
Lejos de manipularla o retirarse del lugar, el pescador optó por informar de inmediato lo sucedido a personal municipal que realizaba tareas en las inmediaciones. Desde allí se dio aviso a la Central de Emergencias 911, que derivó el procedimiento a efectivos del Comando Radioeléctrico.
Minutos después, los uniformados arribaron al sitio y procedieron a verificar el hallazgo. Tras una primera inspección, constataron que se trataba de un revólver calibre .22 largo.
De acuerdo con las actuaciones realizadas en el lugar, el arma no presentaba municiones visibles en su tambor y tampoco exhibía numeraciones identificatorias apreciables a simple vista, un dato que ahora será objeto de pericias específicas.
Una vez finalizadas las tareas de rigor, el revólver fue secuestrado preventivamente y trasladado a la Estación Sur, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.
Investigan el origen del arma
Los investigadores procurarán establecer el origen del arma, determinar si posee pedido de secuestro y verificar una eventual vinculación con algún hecho delictivo ocurrido en la ciudad o la región.
Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de conservación del revólver ni sobre el tiempo que habría permanecido en el lugar donde fue encontrado.
El procedimiento quedó documentado en sede policial y las actuaciones continuarán bajo las directivas de las autoridades judiciales competentes.