Ocurrió en Zárate

Le robaron, encontró al ladrón y lo arrastró atado a su camioneta: "Esto le hago a las ratas"

Tras sufrir un robo en su comercio, un hombre decidió buscar al presunto responsable, lo redujo, lo ató a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras. La Justicia intervino y abrió causas contra ambos involucrados.