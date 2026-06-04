La ciudad de Zárate fue escenario de una impactante secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un comerciante, cansado de los reiterados hechos de inseguridad, decidió actuar por su cuenta luego de sufrir un robo en su negocio del barrio El Progreso.
Le robaron, encontró al ladrón y lo arrastró atado a su camioneta: "Esto le hago a las ratas"
Tras sufrir un robo en su comercio, un hombre decidió buscar al presunto responsable, lo redujo, lo ató a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras. La Justicia intervino y abrió causas contra ambos involucrados.
Según la reconstrucción judicial, el dueño de un autoservicio logró identificar al presunto autor del robo y se dirigió hasta su domicilio para reclamarle por la mercadería sustraída. Allí se produjo una fuerte discusión entre ambos.
De acuerdo con la denuncia del comerciante, durante el enfrentamiento el sospechoso lo habría amenazado con un cuchillo. Tras reducirlo, decidió atarlo con una soga a su camioneta Ford Ranger.
A partir de ese momento comenzó una escena que sorprendió a los vecinos. El hombre condujo varias cuadras con el sospechoso sujeto al vehículo. En algunos tramos corría detrás de la camioneta y en otros era arrastrado por el camino. Las imágenes fueron registradas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.
Los videos muestran además al comerciante insultando al acusado mientras lo trasladaba. Finalmente, el recorrido terminó cuando lo ató a un árbol en plena vía pública y continuó increpándolo delante de varios testigos.
La difusión de las imágenes provocó una fuerte repercusión y reabrió el debate sobre los límites de la legítima defensa y los casos de justicia por mano propia. Mientras algunos respaldaron la reacción del comerciante, otros cuestionaron la violencia ejercida contra el sospechoso.
La Fiscalía de Zárate abrió dos expedientes: uno por el robo denunciado en el comercio y otro por las lesiones sufridas por el hombre arrastrado. Según informaron fuentes judiciales, ninguno de los involucrados quedó detenido y la investigación continúa para determinar responsabilidades.