Violencia

Amenazó a su ex pareja con una "tumbera" y terminó detenido en Colastiné Norte

Un conflicto de pareja derivó en un grave episodio de violencia de género ocurrido sobre la Ruta Provincial 1. Tras una denuncia al 911, la policía secuestró un arma de fabricación casera con municiones y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.