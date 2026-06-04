Un episodio de violencia de género que mantuvo en vilo a vecinos y policías se registró el miércoles al mediodía en Colastiné Norte, donde un hombre fue detenido luego de amenazar a su ex pareja con un arma de fabricación casera y darse a la fuga tras una discusión.
Amenazó a su ex pareja con una "tumbera" y terminó detenido en Colastiné Norte
Un conflicto de pareja derivó en un grave episodio de violencia de género ocurrido sobre la Ruta Provincial 1. Tras una denuncia al 911, la policía secuestró un arma de fabricación casera con municiones y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial Nº 1 y movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección.
Todo comenzó cuando una comunicación ingresó a la Central de Emergencias 911 alertando sobre una situación de extrema tensión en el ámbito familiar. La denuncia daba cuenta de una mujer que se encontraba en peligro tras un enfrentamiento con su ex pareja.
Discusión y agresiones
Los primeros uniformados en arribar al lugar encontraron a una mujer de 37 años atravesando una severa crisis nerviosa. Según relató la víctima, momentos antes había mantenido una discusión con su ex compañero sentimental, quien la habría agredido físicamente para luego amenazarla de muerte utilizando un arma de fuego.
Tras el episodio, el sospechoso escapó a pie en dirección a una zona de bañados cercana al inmueble, situación que motivó un amplio despliegue preventivo en el sector.
Con la información aportada por la denunciante y bajo las formalidades legales correspondientes, los agentes realizaron una requisa en las inmediaciones de la vivienda. Durante la inspección localizaron un bolso oculto entre la vegetación.
Dentro del mismo hallaron un arma de fabricación casera, conocida popularmente como "tumbera", equipada con un cañón metálico de aproximadamente 17 centímetros de longitud. Junto al arma también fueron secuestrados cartuchos calibre 20 sin percutar y distintos elementos precarios compatibles con la confección artesanal de proyectiles.
Los investigadores consideran que el arma poseía capacidad operativa, circunstancia que elevó la preocupación de los actuantes debido al riesgo potencial que implicaba su utilización en un contexto de violencia doméstica.
Se entregó en sede policial
Mientras tanto, personal policial mantuvo un dispositivo de búsqueda y vigilancia en la zona. La presión ejercida por el operativo habría resultado determinante para que, poco tiempo después, el principal sospechoso, identificado por sus iniciales J.L.M., se presentara voluntariamente en una dependencia policial.
Una vez concretada su comparecencia, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.
Fuentes policiales destacaron la rápida intervención de los agentes del Comando de la Costa y la coordinación desplegada con otras unidades operativas, acciones que permitieron resguardar a la víctima, asegurar el secuestro del arma y evitar que la situación escalara hacia consecuencias más graves.
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de las denuncias tempranas y de la utilización inmediata de los canales de emergencia ante situaciones de violencia o riesgo inminente. En este sentido, desde la fuerza policial insistieron en que la comunicación oportuna al 911 continúa siendo una herramienta clave para activar mecanismos de protección y asistencia a las víctimas.