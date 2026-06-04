Un grave episodio de violencia escolar ocurrido en la ciudad bonaerense de Tandil generó conmoción en la comunidad educativa y reabrió el debate sobre las condiciones de convivencia dentro de las escuelas. Un profesor de música fue agredido por un alumno durante una clase en el Colegio San José y sufrió lesiones de consideración que obligaron a su internación y posterior intervención médica.
Tandil: un estudiante atacó a su profesor en plena clase y le provocó graves fracturas en el rostro
El hecho ocurrió en un colegio secundario de la ciudad bonaerense de Tandil. El docente debió ser internado tras sufrir fracturas en la mandíbula y el pómulo. La agresión generó una fuerte reacción de la comunidad educativa y motivó medidas de protesta de los gremios docentes.
La víctima fue identificada como Gastón Valdés, docente del establecimiento, quien recibió un golpe en el rostro por parte de un estudiante del nivel secundario.
Como consecuencia de la agresión, sufrió fracturas en la mandíbula y otras lesiones faciales que requirieron atención especializada. El episodio ocurrió frente a otros alumnos y parte de la secuencia quedó registrada en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.
Cómo ocurrió la agresión dentro del aula
De acuerdo con la información difundida por medios locales y nacionales, el incidente se produjo durante una clase de música desarrollada el pasado lunes en el Colegio San José, una institución educativa privada con larga trayectoria en Tandil.
Las primeras reconstrucciones indican que en el aula existía un clima de tensión y desorden entre algunos estudiantes. En ese contexto se habría originado una discusión vinculada a un teléfono celular que cayó al piso y resultó dañado durante una actividad grupal. El episodio derivó en un intercambio verbal que fue escalando hasta desembocar en la agresión física contra el docente.
Según los testimonios recogidos por distintos medios, el profesor intentó calmar la situación y recuperar el orden dentro del salón. Sin embargo, uno de los alumnos reaccionó violentamente y le propinó un golpe que lo dejó inconsciente. El docente debió ser asistido de urgencia y trasladado al Sanatorio Tandil, donde se constató la gravedad de las lesiones.
Algunas versiones señalaron que el profesor también sufrió una fractura en el pómulo además de la lesión mandibular, mientras que otras fuentes indicaron que las heridas fueron múltiples y requirieron una evaluación médica exhaustiva. En todos los casos, las informaciones coinciden en que el educador debió permanecer internado bajo observación.
Tras el ataque se radicó una denuncia policial y comenzó una investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes. También intervino la Justicia con asiento en Tandil.
Reclamos por seguridad y medidas de la comunidad educativa
La agresión provocó una inmediata reacción de docentes, directivos y sindicatos del sector educativo. El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una jornada de protesta y movilización para reclamar mayores medidas de seguridad y herramientas efectivas para abordar situaciones de violencia dentro de las escuelas.
Además, más de cincuenta docentes firmaron un petitorio en el que expresaron su solidaridad con el profesor agredido y solicitaron la aplicación de los protocolos de convivencia previstos para este tipo de situaciones. Entre los reclamos figura la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento frente a conflictos que puedan derivar en hechos de violencia.
Por su parte, las autoridades del Colegio San José emitieron un comunicado institucional en el que repudiaron lo ocurrido y manifestaron su apoyo al docente. También informaron que se activaron los procedimientos correspondientes y que se notificó a los organismos competentes.
Si bien no trascendieron oficialmente las sanciones definitivas que podrían recaer sobre el estudiante involucrado, distintos medios informaron que el establecimiento analiza medidas disciplinarias mientras avanza la investigación. Algunas versiones señalaron que el alumno fue suspendido de manera preventiva.
El caso volvió a poner en discusión una problemática que preocupa a docentes y especialistas: el incremento de situaciones de violencia en ámbitos educativos y la necesidad de fortalecer estrategias de convivencia escolar.
Diversos sectores remarcaron que estos episodios requieren respuestas integrales que incluyan prevención, intervención temprana y acompañamiento tanto para las víctimas como para la comunidad educativa.
Mientras el profesor continúa recuperándose de las lesiones sufridas, la comunidad educativa de Tandil sigue de cerca la evolución de su estado de salud y espera el avance de las actuaciones administrativas y judiciales.
El episodio dejó en evidencia la preocupación existente por la seguridad dentro de las aulas y renovó el pedido de medidas que permitan garantizar entornos escolares más seguros para estudiantes y trabajadores de la educación.