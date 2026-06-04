Preocupación

Tandil: un estudiante atacó a su profesor en plena clase y le provocó graves fracturas en el rostro

El hecho ocurrió en un colegio secundario de la ciudad bonaerense de Tandil. El docente debió ser internado tras sufrir fracturas en la mandíbula y el pómulo. La agresión generó una fuerte reacción de la comunidad educativa y motivó medidas de protesta de los gremios docentes.