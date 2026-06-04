Nicole Verón volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de ser detenida tras un grave accidente ocurrido en la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. La mujer, que había sido expulsada de la Policía de la Ciudad meses atrás, viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados en el siniestro.
De influencer a detenida: el nuevo escándalo que involucra a Nicole Verón, la expolicía que grababa contenido erótico
La mujer que había sido expulsada de la fuerza por grabar contenido erótico con su uniforme, fue detenida tras verse involucrada en un choque fatal en la Autopista Riccheri. La investigación se agravó luego de que los efectivos encontraran un arma y drogas en el vehículo en el que viajaba.
El choque involucró a tres vehículos y dejó como saldo la muerte de Hugo Javier López, de 48 años, quien conducía una Ford Ecosport. Según las primeras pericias, la víctima salió despedida del vehículo producto del impacto y falleció en el lugar.
Durante el operativo, los investigadores advirtieron movimientos sospechosos por parte de Verón. De acuerdo con la pesquisa, la expolicía habría intentado ocultar un arma de fuego en un móvil policial que participaba del procedimiento.
Posteriormente, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones, lo que motivó una ampliación de la investigación y derivó en nuevas acusaciones en su contra.
La situación judicial se complicó aún más cuando, durante la requisa del BMW en el que viajaba, se hallaron sustancias estupefacientes y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas.
Ante este escenario, la Justicia ordenó su detención e inició actuaciones por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, mientras continúan las pericias para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Verón había alcanzado notoriedad pública en noviembre de 2025 cuando se viralizaron videos de contenido erótico que grababa utilizando prendas y elementos identificatorios de la Policía de la Ciudad. Tras una investigación interna, fue suspendida y posteriormente expulsada de la fuerza.