Causa judicial

De influencer a detenida: el nuevo escándalo que involucra a Nicole Verón, la expolicía que grababa contenido erótico

La mujer que había sido expulsada de la fuerza por grabar contenido erótico con su uniforme, fue detenida tras verse involucrada en un choque fatal en la Autopista Riccheri. La investigación se agravó luego de que los efectivos encontraran un arma y drogas en el vehículo en el que viajaba.