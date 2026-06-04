Santa Fe

Aprehendieron a un hombre acusado de sustraer picaportes y cerraduras de bronce

El delincuente tenía su radio de acción en la zona de Facundo Zuviría y Colodrero. Tras ser detectado por las cámaras de seguridad personal policial lo llevó detenido. El procedimiento se originó a partir de una alerta de la Central 911.