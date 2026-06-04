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Aprehendieron a un hombre acusado de sustraer picaportes y cerraduras de bronce

El delincuente tenía su radio de acción en la zona de Facundo Zuviría y Colodrero. Tras ser detectado por las cámaras de seguridad personal policial lo llevó detenido. El procedimiento se originó a partir de una alerta de la Central 911.

El procedimiento se originó a partir de una alerta de la Central 911. Foto: archivo El LitoralEl procedimiento se originó a partir de una alerta de la Central 911. Foto: archivo El Litoral
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Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe, luego de ser detectado presuntamente sustrayendo elementos de bronce de viviendas ubicadas sobre avenida Facundo Zuviría.

Según se informó, operadores del Centro de Monitoreo observaron a un individuo retirando picaportes, cerraduras y otros elementos metálicos de puertas de distintos domicilios en la zona de Facundo Zuviría y Colodrero. Inmediatamente se dio aviso a la Central de Emergencias 911 y se comisionó a personal policial al lugar.

Gracias al seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, los efectivos lograron localizar y aprehender al sospechoso, quien se encontraba en una parada de colectivos cercana.

Durante el procedimiento se secuestraron varios picaportes y cerraduras de bronce presuntamente sustraídos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

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Las actuaciones continúan para determinar la procedencia de los objetos recuperados y establecer si existen otros hechos similares vinculados al mismo individuo.

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