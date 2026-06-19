Un hombre de 29 años murió durante la madrugada de este viernes luego de recibir una puñalada en el barrio porteño de San Cristóbal. La Justicia y la Policía trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque, ocurrido en la vía pública.
Murió un repartidor de 29 años tras ser atacado con un arma blanca en Buenos Aires
El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio de San Cristóbal. Los investigadores analizan si el episodio se produjo en medio de una pelea callejera o durante un intento de robo.
El episodio tuvo lugar sobre la calle Estados Unidos al 2300, donde efectivos policiales y personal de emergencias acudieron tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida.
Al llegar al lugar, los equipos de asistencia encontraron a la víctima con lesiones de arma blanca. Pese a la intervención de los profesionales, el hombre falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro de salud.
Las hipótesis
De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores consideran que el ataque podría haberse producido en el marco de una pelea callejera. Sin embargo, tampoco descartan que el episodio haya estado relacionado con un intento de robo.
Por el momento, las circunstancias en las que se produjo la agresión continúan bajo análisis y no se informó sobre personas detenidas vinculadas al caso.
Quién era la víctima
Según trascendió, el hombre residía en una pensión ubicada en la misma cuadra donde ocurrió el hecho. Además, se dedicaba a realizar trabajos de reparto.
Los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos para determinar cómo se desarrolló el episodio que terminó con su muerte.
Peritajes y búsqueda de testigos
En la escena trabajó personal de la Policía Científica, que llevó adelante las tareas periciales para recolectar pruebas y establecer la mecánica del ataque.
La causa quedó en manos de la Justicia, que busca identificar al responsable y determinar si hubo testigos que puedan aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.