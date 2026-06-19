Una madrugada marcada por la violencia alteró la tranquilidad de un sector de la ciudad de Santa Fe, donde una gresca protagonizada por varias mujeres derivó en la intervención policial, el secuestro de un arma blanca y la aprehensión de cinco personas.
Una pelea entre mujeres terminó con cinco aprehendidas y una de ellas herida de arma blanca
El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Ayacucho al 5500. Una mujer sufrió una herida cortante provocada con un arma blanca y la policía secuestró el elemento que habría sido utilizado durante el conflicto. La Justicia investiga las circunstancias que desencadenaron el episodio.
El episodio ocurrió en inmediaciones de Ayacucho al 5500 y movilizó a personal del Comando Radioeléctrico luego de que numerosos llamados ingresaran a la Central de Emergencias 911 alertando sobre un desorden de magnitud en la vía pública.
De acuerdo con las primeras informaciones, vecinos de la zona reportaron una pelea entre varias personas y advirtieron además que uno de los involucrados podría portar un arma blanca. La situación generó preocupación entre los residentes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.
Minutos después, los uniformados arribaron al lugar y encontraron una escena de extrema tensión. Allí constataron la existencia de una gresca que involucraba a varias mujeres, por lo que debieron intervenir para controlar el conflicto y evitar que la situación escalara aún más.
Herida en una pierna
Durante el procedimiento, los agentes lograron secuestrar un arma blanca que, según las actuaciones preliminares, habría sido utilizada durante el enfrentamiento.
Como consecuencia del violento episodio, una mujer sufrió una herida cortante en una de sus piernas. La víctima recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro de salud para una mejor evaluación de las lesiones. Tras recibir el alta correspondiente, quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.
Las diligencias posteriores permitieron la aprehensión de cinco mujeres cuyas edades oscilan entre los 23 y los 46 años. Según se informó, las imputaciones que se analizan en esta etapa de la causa comprenden delitos de distinta gravedad, entre ellos lesiones, lesiones mutuas, violación de domicilio y tentativa de homicidio con arma blanca.
Investigación en curso
Los investigadores intentan ahora reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos y determinar el grado de participación que tuvo cada una de las involucradas. En ese sentido, resultarán claves los testimonios recogidos en el lugar, las declaraciones de las protagonistas y los elementos materiales incorporados al expediente.
Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 8ª por razones de jurisdicción, mientras que la Justicia competente quedó a cargo de la investigación para esclarecer el origen del conflicto y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Por estas horas, la causa permanece en etapa inicial y no se descarta que surjan nuevas medidas a medida que avance la pesquisa.