Santa Fe

Una pelea entre mujeres terminó con cinco aprehendidas y una de ellas herida de arma blanca

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de Ayacucho al 5500. Una mujer sufrió una herida cortante provocada con un arma blanca y la policía secuestró el elemento que habría sido utilizado durante el conflicto. La Justicia investiga las circunstancias que desencadenaron el episodio.