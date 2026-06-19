Perdido en el monte

Un drone detectó a un joven desaparecido y puso fin a 19 días de búsqueda en Chaco

El hallazgo se produjo en una zona de monte cercana a Puerto Tirol. Jonathan Blanco fue encontrado consciente, con la misma ropa que llevaba al ausentarse de su casa, y recibió asistencia médica tras el rescate.