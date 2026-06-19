Jonathan Blanco, el joven de 23 años que era buscado desde fines de mayo en Chaco, fue encontrado con vida este jueves al mediodía en una zona de monte cercana al basural de Puerto Tirol. El hallazgo puso fin a casi tres semanas de incertidumbre para su familia y movilizó un importante operativo policial.
Un drone detectó a un joven desaparecido y puso fin a 19 días de búsqueda en Chaco
El hallazgo se produjo en una zona de monte cercana a Puerto Tirol. Jonathan Blanco fue encontrado consciente, con la misma ropa que llevaba al ausentarse de su casa, y recibió asistencia médica tras el rescate.
Blanco fue localizado gracias a un drone utilizado por los equipos de búsqueda de la Policía del Chaco. El dispositivo permitió detectar al joven en un sector de difícil acceso, próximo al basural de Puerto Tirol y separado por un curso de agua.
Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron al joven con la misma vestimenta que llevaba el día de su desaparición: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. Además, continuaba utilizando sus anteojos, un elemento fundamental debido a sus problemas de visión.
Cómo fue el rescate
Tras ser encontrado, los efectivos desplegaron un operativo para asistirlo y trasladarlo a una zona segura. En fotografías difundidas posteriormente se lo observa junto a los policías que participaron del procedimiento y también siendo llevado en una camilla para recibir atención médica.
Las primeras evaluaciones indicaron que se encontraba consciente y orientado. Luego fue derivado al Hospital de Fontana para la realización de estudios y controles médicos que permitieran determinar su estado general de salud.
Qué dijeron las autoridades
El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el joven fue localizado por el mismo equipo que venía trabajando en otros operativos de búsqueda en la provincia.
“Se encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”, señaló el funcionario sobre el estado en el que fue encontrado.
Respecto de las lesiones observadas, indicó que presentaba heridas superficiales y rasguños compatibles con una prolongada permanencia en una zona de monte, aunque aclaró que en líneas generales se encontraba bien.
La búsqueda
Jonathan Blanco había desaparecido el 30 de mayo de 2026. Las últimas imágenes conocidas lo mostraban saliendo de su vivienda y posteriormente habría sido visto en la ciudad de Fontana.
Uno de los elementos más importantes para la investigación fue el hallazgo de su teléfono celular cerca de la estación Cacuí, en Puerto Tirol. Esa pista orientó buena parte de los rastrillajes realizados durante las últimas semanas en distintos sectores de la zona.
Tras confirmarse su aparición, la familia fue notificada y aguardaba poder reencontrarse con el joven una vez finalizados los controles médicos correspondientes.
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