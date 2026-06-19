Santa Fe

Barranquitas Oeste: detuvieron a dos personas y secuestraron una pistola de grueso calibre

La policía irrumpió en tres viviendas de forma simultánea, en el marco de una investigación por abuso de armas. En uno de los domicilios hallaron una pistola calibre 9 mm, municiones y elementos que estarían vinculados a un robo reciente.