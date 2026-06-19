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Barranquitas Oeste: detuvieron a dos personas y secuestraron una pistola de grueso calibre

La policía irrumpió en tres viviendas de forma simultánea, en el marco de una investigación por abuso de armas. En uno de los domicilios hallaron una pistola calibre 9 mm, municiones y elementos que estarían vinculados a un robo reciente.

Algunos de los elementos incautados por la policía en uno de los domicilios allanados. Foto: El LitoralAlgunos de los elementos incautados por la policía en uno de los domicilios allanados. Foto: El Litoral
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Un fuerte despliegue policial sacudió este viernes por la mañana al barrio Barranquitas Oeste de la ciudad de Santa Fe.

Personal de la Unidad Regional I (URI) llevó a cabo tres allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre y una mujer, ambos de 28 años, y el secuestro de un arma de fuego de grueso calibre junto con una importante cantidad de municiones.

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Los operativos se enmarcan en una causa que investiga un presunto abuso de armas, bajo las directivas de la Fiscalía de turno y el Juzgado correspondiente. La irrupción en las viviendas estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 9ª, quienes contaron con el apoyo del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia Infantería debido a la peligrosidad de la zona.

Procedimientos

Las fuerzas de seguridad focalizaron las tareas investigativas en dos puntos específicos del mencionado barrio del oeste santafesino: en las inmediaciones de la intersección de calles Córdoba y Estrada y en la zona de calles Pedro Zenteno y Estrada.

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Si bien en dos de los inmuebles registrados los saldos fueron negativos, el tercer domicilio arrojó un resultado positivo clave para el avance de la justicia.

Material incautado por la policía: una pistola calibre 9 mm con sus respectivos cargadores, gran cantidad de municiones del mismo calibre esparcidas en distintos sectores de la casa, elementos de interés que guardarían relación directa con un hecho de robo denunciado apenas el día anterior.

Implicados

Al momento del operativo, las autoridades identificaron a los dos ocupantes de la vivienda. Ante el hallazgo del armamento y los objetos presuntamente robados, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre y la mujer.

Ambos fueron trasladados de inmediato a la sede de la Comisaría 9ª, donde quedaron a disposición del fiscal en turno mientras se continúan elevando las diligencias y actas del procedimiento.

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