Un hombre de 35 años, integrante del Servicio Penitenciario provincial, falleció este viernes luego de protagonizar un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana en barrio Santa Rosa de Lima, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.
Murió un agente penitenciario tras chocar su moto contra un árbol en Santa Fe
El accidente ocurrió durante la mañana del viernes cuando la víctima, de 35 años, perdió el dominio del rodado e impactó contra un árbol en Lamadrid y Corrientes. La Justicia intenta establecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar si existieron factores externos en la secuencia.
El hecho se registró alrededor de las 9 en la zona de Lamadrid y Corrientes —aunque algunas versiones iniciales también ubicaron el episodio en cercanías de Mosconi 1900—, donde por causas que son materia de investigación el motociclista perdió el control del vehículo que conducía y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado a un costado de la calzada.
Investigación en curso
Las circunstancias que desencadenaron el accidente todavía no fueron esclarecidas y son objeto de las actuaciones correspondientes. Por el momento no trascendió la participación de terceros vehículos en la secuencia del hecho.
Tras el impacto, una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) acudió al lugar y procedió al traslado urgente del conductor hacia el hospital José María Cullen.
Lesiones gravísimas
La víctima fue identificada como L. R., de 35 años. Según el parte médico inicial emitido tras su ingreso al nosocomio, el paciente presentaba un severo traumatismo de cráneo y llegó en estado de inconsciencia, situación que evidenciaba la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.
Fuentes hospitalarias indicaron que el hombre recibió asistencia médica inmediata y permaneció internado en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas.
De acuerdo con la información policial, R. se desempeñaba como personal del Servicio Penitenciario, aunque al momento de su ingreso al centro asistencial no pudo establecerse en qué establecimiento prestaba funciones debido a su estado de inconsciencia.
La noticia de su muerte generó profundo pesar entre familiares, allegados y compañeros de trabajo, mientras la investigación continúa para determinar con precisión qué provocó la pérdida de control de la motocicleta.