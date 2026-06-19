Tragedia

Murió un agente penitenciario tras chocar su moto contra un árbol en Santa Fe

El accidente ocurrió durante la mañana del viernes cuando la víctima, de 35 años, perdió el dominio del rodado e impactó contra un árbol en Lamadrid y Corrientes. La Justicia intenta establecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar si existieron factores externos en la secuencia.