Allanaron un coto ilegal en Entre Ríos tras la caza de un ciervo colorado por US$40.000

La Brigada de Control Ambiental (BCA), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, realizó un allanamiento en un establecimiento de caza ubicado en la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú, donde secuestró la cornamenta de un ciervo colorado de 72 puntas y detectó presuntas irregularidades vinculadas a la actividad cinegética.
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Durante el procedimiento se secuestró una cornamenta de 72 puntas y se hallaron más de 50 trofeos, mientras avanzan las actuaciones por presuntas infracciones a la normativa vigente.
El operativo se desarrolló en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la organización Freeland por un posible incumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna.
El hallazgo
Durante la inspección, los agentes secuestraron la cornamenta de un ejemplar de ciervo colorado cuya magnitud podría representar un récord a nivel sudamericano.
Según se constató en la investigación, un cazador extranjero habría abonado 40.000 dólares para obtener la pieza. El caso quedó bajo análisis de las autoridades, que buscan determinar si se cumplían todas las exigencias legales para el desarrollo de la actividad.
Los inspectores solicitaron la documentación obligatoria del establecimiento, entre ella la habilitación provincial y el libro foliado donde deben registrarse los cazadores, las armas utilizadas y las especies abatidas. Sin embargo, esos documentos no pudieron ser presentados por el responsable del predio.
Las especies encontradas
Durante el procedimiento también se verificó la existencia de un área cercada de aproximadamente 130 hectáreas donde se encontraban distintos animales.
Entre las especies observadas figuraban ejemplares de antílope de la India, ciervo axis, jabalí, carnero de cuatro cuernos, carnero doméstico y una hembra de ciervo colorado.
La presencia de estos animales generó nuevas líneas de investigación para determinar el origen de cada ejemplar y si su permanencia en el lugar contaba con las autorizaciones correspondientes.
Más de 50 trofeos bajo investigación
Los agentes además encontraron 50 trofeos de caza compuestos por cráneos con cuernos y astas pertenecientes a distintas especies.
Entre ellos se identificaron piezas de ciervo colorado, ciervo axis, búfalo de la India, antílope de la India, carnero, chivo y carnero de cuatro cuernos.
A partir de estos hallazgos, las autoridades analizan posibles infracciones relacionadas con el traslado de fauna para actividades cinegéticas, así como eventuales irregularidades vinculadas al movimiento y comercialización de trofeos de caza.
Posibles sanciones
La Brigada de Control Ambiental informó que avanzará con sanciones económicas contra el titular del establecimiento por presuntas infracciones a la normativa nacional vigente.
Paralelamente, la investigación continuará para determinar si existieron otros delitos asociados, entre ellos posibles incumplimientos de las regulaciones sobre fauna, tránsito de animales y tenencia de elementos relacionados con la actividad de caza deportiva.