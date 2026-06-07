Semana Mundial del Medio Ambiente

El mapa del aguará guazú en Santa Fe: datos exclusivos de los ejemplares rescatados y liberados

Según un informe compartido por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a El Litoral, el centro "La Esmeralda" trazó la radiografía de los rescates entre 2023 y 2026. El impacto del crecimiento urbano, los peligros en las rutas y el uso de tecnología satelital para proteger a nuestro Monumento Natural provincial.